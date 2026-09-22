Жодного довгого та марудного ліплення: м'ясна начинка загортається в довгі смужки тіста, нарізається порційними шматочками і вариться просто в ароматному овочевому бульйоні. На виході ви отримуєте густий, наваристий і зігрівальний обід із неповторним домашнім затишком.

Як зробити бабусин суп з пельменями?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 картоплини;

– 1 морква;

– 2 цибулі;

– 200 грамів фаршу;

– 1 склянка борошна;

– 1 яйце;

– 50 мілілітрів води для тіста та 2 літри для супу;

– 2 лаврові листки;

– сіль та перець до смаку;

– зелень для подачі.

Приготування: