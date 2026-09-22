Никакого долгого и утомительного лепки: мясная начинка заворачивается в длинные полоски теста, нарезается порционными кусочками и варится прямо в ароматном овощном бульоне. В результате вы получаете густой, наваристый и согревающий обед с неповторимым домашним уютом.

Как приготовить бабушкин суп с пельменями?

Время приготовления: 1 час

приготовления: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 картофелины;

– 1 морковь;

– 2 луковицы;

– 200 граммов фарша;

– 1 стакан муки;

– 1 яйцо;

– 50 миллилитров воды для теста и 2 литра для супа;

– 2 лавровых листа;

– соль и перец по вкусу;

– зелень для подачи.

Приготовление: