Никакого долгого и утомительного лепки: мясная начинка заворачивается в длинные полоски теста, нарезается порционными кусочками и варится прямо в ароматном овощном бульоне. В результате вы получаете густой, наваристый и согревающий обед с неповторимым домашним уютом.
Как приготовить бабушкин суп с пельменями?
- Время приготовления: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 картофелины;
– 1 морковь;
– 2 луковицы;
– 200 граммов фарша;
– 1 стакан муки;
– 1 яйцо;
– 50 миллилитров воды для теста и 2 литра для супа;
– 2 лавровых листа;
– соль и перец по вкусу;
– зелень для подачи.
Приготовление:
- Для теста просейте в глубокую миску пшеничную муку, сделайте углубление, разбейте туда куриное яйцо, всыпьте щепотку соли и влейте 50 миллилитров холодной воды.
- Замесите эластичное, упругое и однородное тесто, как на вареники, заверните его в пленку и оставьте "отдохнуть" на 15 минут при комнатной температуре.
- Налейте в кастрюлю около двух литров чистой воды, поставьте на средний огонь и доведите до кипения.
- Картофель нарежьте средними кубиками или брусочками, очищенную морковь натрите на крупной терке, а одну луковицу мелко нарежьте.
- Только что вода закипит, выложите все подготовленные овощи в кастрюлю, добавьте лавровый лист, слегка посолите и варите на умеренном огне примерно 10 – 12 минут до полуготовности картофеля.
- Вторую луковицу очень мелко измельчите ножом или натрите на терке, добавьте в мясной фарш, всыпьте соль, свежемолотый черный перец, любимые специи к мясу и тщательно перемешайте начинку рукой до однородной консистенции.
- Отдохнувшее тесто тонко раскатайте на посыпанной мукой поверхности в большой ровный пласт толщиной примерно 2 миллиметра и разрежьте его ножом вдоль на длинные полоски шириной 5 – 6 сантиметров.
- По центру каждой полоски теста выложите равномерную тонкую колбаску из мясного фарша вдоль всей длины, плотно соедините и зажмите продольные края сверху, формируя длинные рулетики-трубочки.
- Острым ножом разрежьте каждую трубочку поперек на небольшие порционные кусочки шириной примерно 2 – 3 сантиметра, образуя "ленивые" открытые пельмени-улитки.
- Когда овощи в кастрюле практически сварятся, осторожно опускайте подготовленные кусочки теста с мясом по одному в кипящий бульон, аккуратно помешивая ложкой, чтобы они не прилипли ко дну.
- Доведите суп до повторного закипания, уменьшите огонь до минимума, добавьте соль и перец по вкусу и варите блюдо еще 7 – 8 минут, чтоб все пельмени всплыли на поверхность, а мясная начинка полностью не приготовится.
- Снимите кастрюлю с огня, по желанию добавьте мелко нарезанную свежую петрушку или укроп, накройте плотной крышкой и дайте настояться 10 минут перед разливанием по глубоким тарелкам.