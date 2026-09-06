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6 вересня, 13:52
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Баклажани в соусі на зиму: ароматна закуска без стерилізації

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Сезонні баклажани можна закрутити так, щоб вони лишилися шматочками, а не розварилися в соусі. У цьому рецепті банки не потрібно додатково стерилізувати, що робить заготівлю ще зручнішою.

Баклажани в цьому рецепті залишаються цілими шматочками й добре тримають форму навіть після тушкування. Секрет простий: овочі спершу обсмажують, а потім недовго готують у соусі з перцю, часнику, цукру та оцту. Саме так закуска виходить насиченою, але не розвареною.

Як заготувати баклажани на зиму? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: приблизно 9 банок по 0,5 літра

Інгредієнти: 
– 3 кілограми баклажанів;
– 2 кілограми болгарського перцю;
– 100 грамів часнику;
– 1 гострий перець;
– 200 мілілітрів олії;
– 75 грамів цукру;
– 30 грамів солі + 1 столова ложка для баклажанів; 
– 70 мілілітрів оцту. 

Приготування: 

  1. Баклажани наріжте кружальцями, посоліть і залиште на деякий час. Потім відтисніть зайву рідину.
  2. Солодкий і гострий перець пропустіть через м’ясорубку.
  3. Баклажани обсмажуйте партіями в олії приблизно по 10 хвилин.
  4. Подрібнений перець перекладіть у каструлю, додайте сіль і цукор. Доведіть до кипіння та варіть 5 хвилин.
  5. Додайте обсмажені баклажани, накрийте кришкою і тушкуйте після закипання 20 хвилин на слабкому вогні.
  6. Потім додайте подрібнений часник та оцет. Перемішайте й готуйте ще 5 хвилин.
  7. Гарячі баклажани розкладіть у стерилізовані банки, герметично закрийте та переверніть.
  8. Укутайте й залиште до повного охолодження.

Чому банки не потрібно стерилізувати?

У цьому рецепті все вирішує поєднання обсмажування, тушкування та оцту. Термічна обробка допомагає заготівлі краще зберігатися, а кислота підсилює цей ефект.

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