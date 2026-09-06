Баклажани в соусі на зиму: ароматна закуска без стерилізації

Сезонні баклажани можна закрутити так, щоб вони лишилися шматочками, а не розварилися в соусі. У цьому рецепті банки не потрібно додатково стерилізувати, що робить заготівлю ще зручнішою.

Баклажани в цьому рецепті залишаються цілими шматочками й добре тримають форму навіть після тушкування. Секрет простий: овочі спершу обсмажують, а потім недовго готують у соусі з перцю, часнику, цукру та оцту. Саме так закуска виходить насиченою, але не розвареною. Як заготувати баклажани на зиму? Час : 1 година

: 1 година Порцій: приблизно 9 банок по 0,5 літра Інгредієнти:

– 3 кілограми баклажанів;

– 2 кілограми болгарського перцю;

– 100 грамів часнику;

– 1 гострий перець;

– 200 мілілітрів олії;

– 75 грамів цукру;

– 30 грамів солі + 1 столова ложка для баклажанів;

– 70 мілілітрів оцту. Приготування: Баклажани наріжте кружальцями, посоліть і залиште на деякий час. Потім відтисніть зайву рідину. Солодкий і гострий перець пропустіть через м’ясорубку. Баклажани обсмажуйте партіями в олії приблизно по 10 хвилин. Подрібнений перець перекладіть у каструлю, додайте сіль і цукор. Доведіть до кипіння та варіть 5 хвилин. Додайте обсмажені баклажани, накрийте кришкою і тушкуйте після закипання 20 хвилин на слабкому вогні. Потім додайте подрібнений часник та оцет. Перемішайте й готуйте ще 5 хвилин. Гарячі баклажани розкладіть у стерилізовані банки, герметично закрийте та переверніть. Укутайте й залиште до повного охолодження. Чому банки не потрібно стерилізувати? У цьому рецепті все вирішує поєднання обсмажування, тушкування та оцту. Термічна обробка допомагає заготівлі краще зберігатися, а кислота підсилює цей ефект.