Баклажаны в этом рецепте остаются целыми кусочками и хорошо держат форму даже после тушения. Секрет прост: овощи сначала обжаривают, а затем недолго готовят в соусе из перца, чеснока, сахара и уксуса. Именно так закуска получается насыщенной, но не разваренной.

Как заготовить баклажаны на зиму?

Время : 1 час

: 1 час Порций: примерно 9 банок по 0,5 литра

Ингредиенты:

– 3 килограмма баклажанов;

– 2 килограмма болгарского перца;

– 100 граммов чеснока;

– 1 острый перец;

– 200 миллилитров растительного масла;

– 75 граммов сахара;

– 30 граммов соли + 1 столовая ложка для баклажанов;

– 70 миллилитров уксуса.

Приготовление:

Баклажаны нарежьте кружочками, посолите и оставьте на некоторое время. Затем отожмите лишнюю жидкость. Сладкий и острый перец пропустите через мясорубку. Баклажаны обжаривайте партиями в масле примерно по 10 минут. Измельченный перец переложите в кастрюлю, добавьте соль и сахар. Доведите до кипения и варите 5 минут. Добавьте обжаренные баклажаны, накройте крышкой и тушите после закипания 20 минут на слабом огне. Затем добавьте измельченный чеснок и уксус. Перемешайте и готовьте еще 5 минут. Горячие баклажаны разложите по стерилизованным банкам, герметично закройте и переверните. Укутайте и оставьте до полного остывания.

Почему банки не нужно стерилизовать?

В этом рецепте все решает сочетание обжаривания, тушения и уксуса. Термическая обработка помогает заготовке лучше храниться, а кислота усиливает этот эффект.