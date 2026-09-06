Баклажани в цьому рецепті залишаються цілими шматочками й добре тримають форму навіть після тушкування. Секрет простий: овочі спершу обсмажують, а потім недовго готують у соусі з перцю, часнику, цукру та оцту. Саме так закуска виходить насиченою, але не розвареною.
Як заготувати баклажани на зиму?
- Час: 1 година
- Порцій: приблизно 9 банок по 0,5 літра
Інгредієнти:
– 3 кілограми баклажанів;
– 2 кілограми болгарського перцю;
– 100 грамів часнику;
– 1 гострий перець;
– 200 мілілітрів олії;
– 75 грамів цукру;
– 30 грамів солі + 1 столова ложка для баклажанів;
– 70 мілілітрів оцту.
Приготування:
- Баклажани наріжте кружальцями, посоліть і залиште на деякий час. Потім відтисніть зайву рідину.
- Солодкий і гострий перець пропустіть через м’ясорубку.
- Баклажани обсмажуйте партіями в олії приблизно по 10 хвилин.
- Подрібнений перець перекладіть у каструлю, додайте сіль і цукор. Доведіть до кипіння та варіть 5 хвилин.
- Додайте обсмажені баклажани, накрийте кришкою і тушкуйте після закипання 20 хвилин на слабкому вогні.
- Потім додайте подрібнений часник та оцет. Перемішайте й готуйте ще 5 хвилин.
- Гарячі баклажани розкладіть у стерилізовані банки, герметично закрийте та переверніть.
- Укутайте й залиште до повного охолодження.
Чому банки не потрібно стерилізувати?
У цьому рецепті все вирішує поєднання обсмажування, тушкування та оцту. Термічна обробка допомагає заготівлі краще зберігатися, а кислота підсилює цей ефект.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google