Хіт сезону за копійки: баклажани як гриби, які за раз можна наготувати на тиждень
Сезон "синеньких" – ідеальний час для створення по-справжньому масштабних домашніх кулінарних хітів. Готувати цю закуску маленькими баночками немає жодного сенсу: завдяки особливому маринаду, свіжій зелені та пікантному часнику баклажани ці миттєво зникають з холодильника.
Жодного довгого стояння біля розпеченої сковороди з олією – овочі швидко відварюються у воді, позбавляються зайвої гіркоти та настоюються у великому відерці прямо в холодильнику. Чим довше стоять – тим краще смакують.
Як зробити баклажани як гриби?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 5-літрова каструля або відерко
Інгредієнти:
– 4 кілограми баклажанів;
– 4 цибулини;
– 2 головки часнику;
– 2 пуски петрушки;
– 150 мілілітрів олії;
– 100 мілілітрів оцту;
– 2 столові ложки солі (плюс сіль для варіння);
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка чорного меленого перцю;
– лавровий лист та духмяний перець у воду для варіння.
Приготування:
- Баклажани ретельно вимийте під холодною водою, обсушіть рушником, зріжте хвостики та наріжте середніми брусочками або кубиками завтовшки приблизно 2,5 – 3 сантиметри (не дрібніть, аби шматочки зберегли форму і нагадували ніжні капелюшки та ніжки лісових грибів).
- У великій каструлі доведіть воду до кипіння, додайте 1 – 2 столові ложки солі (за бажанням киньте лавровий лист і пару горошин духмяного перцю) та партіями занурюйте нарізані баклажани у киплячу воду.
- Варіть овочі після закипання рівно 4 – 6 хвилин на помірному вогні, злегка притоплюючи їх шумівкою.
- Головне правило – не переварити: шматочки мають змінити колір і злегка пом'якшати, але залишитися щільними та пружними всередині.
- Готові овочі швидко відкиньте на друшляк і залиште мінімум на 20 – 30 хвилин (можна покласти зверху плоску тарілку з невеликим вантажем), аби з баклажанів повністю стекла вся зайва рідина разом із залишками водянистої гіркоти.
- Поки основа холоне, очистіть ріпчасту цибулю й нашаткуйте її акуратними тонкими півкільцями.
- Свіжий часник дрібно порубайте ножем або пропустіть крізь прес.
- Свіжі кріп і петрушку вимийте, підсушіть і дрібно посічіть.
- У великому тазу або просторій мисці з'єднайте добре відтиснуті теплі баклажани, нарізану цибулю, часникову масу та зелень. Всипте сіль, цукор, свіжомелений чорний перець, після чого влийте олію та столовий оцет.
- Акуратно, але ретельно перемішайте всю масу широкою дерев'яною лопаткою або чистими руками рухами знизу вгору, намагаючись не пошкодити ніжні овочеві брусочки.
- Перекладіть готову суміш у чисте сухе 5-літрове харчове відерко, злегка утрамбуйте ложкою, щільно закрийте кришкою і відправте в холодильник маринуватися щонайменше на 6 – 8 годин (найкраще – на всю ніч).
- Подавайте ароматні холодні "грибочки" до столу разом із гарячою відвареною картопелькою з вершковим маслом, молодим часником або м'ясними стравами.
- Зберігати закуску в холодильнику можна до тижня.