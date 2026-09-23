Жодного довгого стояння біля розпеченої сковороди з олією – овочі швидко відварюються у воді, позбавляються зайвої гіркоти та настоюються у великому відерці прямо в холодильнику. Чим довше стоять – тим краще смакують.

Як зробити баклажани як гриби?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 5-літрова каструля або відерко

Інгредієнти:

– 4 кілограми баклажанів;

– 4 цибулини;

– 2 головки часнику;

– 2 пуски петрушки;

– 150 мілілітрів олії;

– 100 мілілітрів оцту;

– 2 столові ложки солі (плюс сіль для варіння);

– 1 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка чорного меленого перцю;

– лавровий лист та духмяний перець у воду для варіння.

Приготування: