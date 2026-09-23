Жодного довгого стояння біля розпеченої сковороди з олією – овочі швидко відварюються у воді, позбавляються зайвої гіркоти та настоюються у великому відерці прямо в холодильнику. Чим довше стоять – тим краще смакують.

Як зробити баклажани як гриби?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 5-літрова каструля або відерко

Інгредієнти:
– 4 кілограми баклажанів;
– 4 цибулини;
– 2 головки часнику;
– 2 пуски петрушки;
– 150 мілілітрів олії;
– 100 мілілітрів оцту;
– 2 столові ложки солі (плюс сіль для варіння);
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка чорного меленого перцю;
– лавровий лист та духмяний перець у воду для варіння.

Приготування:

  1. Баклажани ретельно вимийте під холодною водою, обсушіть рушником, зріжте хвостики та наріжте середніми брусочками або кубиками завтовшки приблизно 2,5 – 3 сантиметри (не дрібніть, аби шматочки зберегли форму і нагадували ніжні капелюшки та ніжки лісових грибів).
  2. У великій каструлі доведіть воду до кипіння, додайте 1 – 2 столові ложки солі (за бажанням киньте лавровий лист і пару горошин духмяного перцю) та партіями занурюйте нарізані баклажани у киплячу воду.
  3. Варіть овочі після закипання рівно 4 – 6 хвилин на помірному вогні, злегка притоплюючи їх шумівкою.
  4. Головне правило – не переварити: шматочки мають змінити колір і злегка пом'якшати, але залишитися щільними та пружними всередині.
  5. Готові овочі швидко відкиньте на друшляк і залиште мінімум на 20 – 30 хвилин (можна покласти зверху плоску тарілку з невеликим вантажем), аби з баклажанів повністю стекла вся зайва рідина разом із залишками водянистої гіркоти.
  6. Поки основа холоне, очистіть ріпчасту цибулю й нашаткуйте її акуратними тонкими півкільцями.
  7. Свіжий часник дрібно порубайте ножем або пропустіть крізь прес.
  8. Свіжі кріп і петрушку вимийте, підсушіть і дрібно посічіть.
  9. У великому тазу або просторій мисці з'єднайте добре відтиснуті теплі баклажани, нарізану цибулю, часникову масу та зелень. Всипте сіль, цукор, свіжомелений чорний перець, після чого влийте олію та столовий оцет.
  10. Акуратно, але ретельно перемішайте всю масу широкою дерев'яною лопаткою або чистими руками рухами знизу вгору, намагаючись не пошкодити ніжні овочеві брусочки.
  11. Перекладіть готову суміш у чисте сухе 5-літрове харчове відерко, злегка утрамбуйте ложкою, щільно закрийте кришкою і відправте в холодильник маринуватися щонайменше на 6 – 8 годин (найкраще – на всю ніч).
  12. Подавайте ароматні холодні "грибочки" до столу разом із гарячою відвареною картопелькою з вершковим маслом, молодим часником або м'ясними стравами.
  13. Зберігати закуску в холодильнику можна до тижня.