Не нужно долго стоять у раскаленной сковороды с маслом – овощи быстро отвариваются в воде, теряют лишнюю горечь и настаиваются в большом ведре прямо в холодильнике. Чем дольше они стоят – тем вкуснее.
Как приготовить баклажаны как грибы?
- Время: 45 минут
- Порций: 5-литровая кастрюля или ведерко
Ингредиенты:
– 4 килограмма баклажанов;
– 4 луковицы;
– 2 головки чеснока;
– 2 пучка петрушки;
– 150 миллилитров растительного масла;
– 100 миллилитров уксуса;
– 2 столовые ложки соли (плюс соль для варки);
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 столовая ложка черного молотого перца;
– лавровый лист и душистый перец в воду для варки.
Приготовление:
- Баклажаны тщательно вымойте под холодной водой, обсушите полотенцем, обрежьте хвостики и нарежьте средними брусочками или кубиками толщиной примерно 2,5 – 3 сантиметра (не мелко, чтобы кусочки сохранили форму и напоминали нежные шляпки и ножки лесных грибов).
- В большой кастрюле доведите воду до кипения, добавьте 1 – 2 столовые ложки соли (по желанию бросьте лавровый лист и пару горошин душистого перца) и партиями опускайте нарезанные баклажаны в кипящую воду.
- Варите овощи после закипания ровно 4 – 6 минут на умеренном огне, слегка прижимая их шумовкой.
- Главное правило – не переварить: кусочки должны изменить цвет и слегка размягчиться, но остаться плотными и упругими внутри.
- Готовые овощи быстро откиньте на дуршлаг и оставьте минимум на 20 – 30 минут (можно положить сверху плоскую тарелку с небольшим грузом), чтобы из баклажанов полностью стекла вся лишняя жидкость вместе с остатками водянистой горечи.
- Пока основа остывает, очистите репчатый лук и нарежьте его аккуратными тонкими полукольцами.
- Свежий чеснок мелко порубите ножом или пропустите через пресс.
- Свежий укроп и петрушку вымойте, просушите и мелко нарежьте.
- В большой миске или просторной посуде смешайте хорошо отжатые теплые баклажаны, нарезанный лук, чесночную массу и зелень. Добавьте соль, сахар, свежемолотый черный перец, потом влейте растительное масло и столовый уксус.
- Аккуратно, но тщательно перемешайте всю массу широкой деревянной лопаткой или чистыми руками движениями снизу вверх, стараясь не повредить нежные овощные кусочки.
- Переложите готовую смесь в чистое сухое 5-литровое пищевое ведерко, слегка утрамбуйте ложкой, плотно закройте крышкой и отправьте в холодильник мариноваться не менее чем на 6 – 8 часов (лучше всего – на всю ночь).
- Подавайте ароматные холодные "грибочки" к столу вместе с горячим отварным картофелем со сливочным маслом, молодым чесноком или мясными блюдами.
- Хранить закуску в холодильнике можно до недели.