Не нужно долго стоять у раскаленной сковороды с маслом – овощи быстро отвариваются в воде, теряют лишнюю горечь и настаиваются в большом ведре прямо в холодильнике. Чем дольше они стоят – тем вкуснее.

Как приготовить баклажаны как грибы?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 5-литровая кастрюля или ведерко

Ингредиенты:

– 4 килограмма баклажанов;

– 4 луковицы;

– 2 головки чеснока;

– 2 пучка петрушки;

– 150 миллилитров растительного масла;

– 100 миллилитров уксуса;

– 2 столовые ложки соли (плюс соль для варки);

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 столовая ложка черного молотого перца;

– лавровый лист и душистый перец в воду для варки.

Приготовление: