Хрумкий, медовий і в томатному соку: три способи законсервувати перець так, щоб просили добавки

Яскравий, соковитий і м'ясистий болгарський перець – справжній король осінніх ярмарків, який здатен подарувати частинку літнього тепла посеред сірої зими. Зазвичай господині обмежуються класичним заморожуванням для супів, проте саме в банках цей овоч розкриває свій багатий потенціал на повну потужність.

Він чудово вбирає пряні аромати трав, не втрачає апетитної пружності та ідеально доповнює будь-який гарнір чи м'ясні страви. Нижче – три бездоганні рецепти, кожен із яких підкорює власним характером і неповторним смаком, розповідає 24 Канал. Перець у медовому маринаді Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 кілограми перцю (краще жовтий та червоний);

– 1 літр води;

– 3 столові ложки натурального меду;

– 100 грамів цукру;

– 1,5 столової ложки солі;

– 100 мілілітрів оцту;

– 100 мілілітрів рафінованої олії;

– 6 – 8 горошин духмяного перцю;

– 3 лаврові листки. Приготування: Очистьте перець від насіннєвих коробок, ретельно вимийте та наріжте великими широкими пелюстками на 4 – 6 частин. У широкій каструлі з'єднайте воду, олію, мед, цукор, сіль і спеції, доведіть суміш до активного кипіння, щоб мед і цукор повністю розчинилися, після чого влийте оцет. Опускайте скибочки перцю порціями в киплячий маринад і бланшуйте рівно 4 – 5 хвилин, аби вони злегка розм'якшилися, але зберегли хрускіт. Шумівкою щільно вкладіть гарячий перець у заздалегідь стерилізовані банки, залийте киплячим медовим маринадом до самих вінців і закатайте герметичними кришками. Переверніть догори дном і закутайте ковдрою до повного охолодження. Закрутка, яка врятує взимку / Фото "Смачні рецепти" Домашнє класичне лечо в томатному соку Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 8 Інгредієнти:

– 2,5 кілограма солодкого перцю;

– 2 кілограми помідорів;

– 100 грамів цукру;

– 1,5 столової ложки солі;

– 80 мілілітрів рослинної олії;

– 2 столові ложки оцту;

– пів чайної ложки чорного меленого перцю. Приготування: Помідори промийте, пропустіть через м'ясорубку чи подрібніть блендером, перелийте отриману томатну масу в казан або товстостінну каструлю і варіть на помірному вогні близько 15 хвилин після закипання, періодично знімаючи піну. Додайте до томатної маси олію, цукор, сіль та мелений перець, ретельно вимішайте до розчинення кристалів. Очищений болгарський перець наріжте великими смужками або квадратами, засипте в киплячий томат і тушкуйте на середньому вогні приблизно 20 хвилин, обережно помішуючи знизу вгору. За пару хвилин до кінця тушкування влийте оцет, дайте масі активно закипіти, розкладіть гаряче лечо разом із соусом по сухих стерильних банках і міцно закрийте кришками. Запечений перець із часником і зеленню Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 1,5 кілограма болгарського перцю;

– 1 головка часнику;

– 1 невеликий пучок свіжої зелені;

– 120 мілілітрів рослинної олії;

– 4 столові ложки яблучного оцту;

– 1 столова ложка солі;

– 1 чайна ложка цукру. Приготування: Цілі вимиті перці викладіть на деко, застелене пергаментом, і запікайте при 200 градусів близько 25 – 30 хвилин до появи помітних темних підпалин на шкірці. Гарячі запечені перці перекладіть у глибоку миску, затягніть харчовою плівкою на 10 хвилин – завдяки парі тонка шкірка та насіннєві хвостики легко відокремляться без зусиль. Зніміть із плодів шкірку, видаліть насіння, а м'якоть розділіть уздовж на широкі смужки, зберігши сік, що виділився під час запікання. Для заливки змішайте овочевий сік від перцю, олію, яблучний оцет, сіль, цукор, пропущений через прес часник і дрібно порубану зелень. У підготовлені півлітрові банки шарами викладайте смужки печеного перцю, переливаючи кожен шар ароматною олійно-часниковою заправкою. Накрийте банки кришками, поставте в широку каструлю з теплою водою (застеливши дно рушником) і стерилізуйте на повільному кипінні 15 хвилин, після чого закатайте, переверніть та залиште охолоджуватися.