Он прекрасно впитывает пряные ароматы трав, сохраняет аппетитную упругость и идеально дополняет любой гарнир или мясные блюда. Ниже – три безупречных рецепта, каждый из которых покоряет своим характером и неповторимым вкусом, сообщает 24 Канал.

Перец в медовом маринаде

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма перца (лучше желтого и красного);

– 1 литр воды;

– 3 столовые ложки натурального меда;

– 100 граммов сахара;

– 1,5 столовой ложки соли;

– 100 миллилитров уксуса;

– 100 миллилитров рафинированного масла;

– 6 – 8 горошин душистого перца;

– 3 лавровых листа.

Приготовление:

Очистите перец от семенных коробочек, тщательно вымойте и нарежьте большими широкими лепестками на 4 – 6 частей. В широкой кастрюле смешайте воду, масло, мед, сахар, соль и специи, доведите смесь до бурного кипения, чтобы мед и сахар полностью растворились, после чего влейте уксус. Опускайте ломтики перца порциями в кипящий маринад и бланшируйте ровно 4 – 5 минут, чтобы они слегка размягчились, но сохранили хрусткость. Помимочкой плотно уложите горячий перец в заранее стерилизованные банки, залейте кипящим медовым маринадом до самых горлышек и закатайте герметичными крышками. Переверните вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания.

Закрутка, которая спасет зимой / Фото "Вкусные рецепты"

Домашнее классическое лечо в томатном соке

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 2,5 килограмма сладкого перца;

– 2 килограмма помидоров;

– 100 граммов сахара;

– 1,5 столовой ложки соли;

– 80 миллилитров растительного масла;

– 2 столовые ложки уксуса;

– половина чайной ложки черного молотого перца.

Приготовление:

Помидоры промойте, пропустите через мясорубку или измельчите блендером, перелейте полученную томатную массу в казан или толстостенную кастрюлю и варите на умеренном огне около 15 минут после закипания, периодически снимая пену. Добавьте в томатную массу растительное масло, сахар, соль и молотый перец, тщательно перемешайте до растворения кристаллов. Очищенный болгарский перец нарежьте большими полосками или квадратами, добавьте в кипящий томатный соус и тушите на среднем огне примерно 20 минут, осторожно помешивая снизу вверх. За пару минут до окончания тушения влейте уксус, дайте массе активно закипеть, разложите горячее лечо вместе с соусом по сухим стерильным банкам и плотно закройте крышками.

Запеченный перец с чесноком и зеленью

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма болгарского перца;

– 1 головка чеснока;

– 1 небольшой пучок свежей зелени;

– 120 миллилитров растительного масла;

– 4 столовые ложки яблочного уксуса;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 чайная ложка сахара.

Приготовление: