Він чудово вбирає пряні аромати трав, не втрачає апетитної пружності та ідеально доповнює будь-який гарнір чи м'ясні страви. Нижче – три бездоганні рецепти, кожен із яких підкорює власним характером і неповторним смаком, розповідає 24 Канал.
Перець у медовому маринаді
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми перцю (краще жовтий та червоний);
– 1 літр води;
– 3 столові ложки натурального меду;
– 100 грамів цукру;
– 1,5 столової ложки солі;
– 100 мілілітрів оцту;
– 100 мілілітрів рафінованої олії;
– 6 – 8 горошин духмяного перцю;
– 3 лаврові листки.
Приготування:
- Очистьте перець від насіннєвих коробок, ретельно вимийте та наріжте великими широкими пелюстками на 4 – 6 частин.
- У широкій каструлі з'єднайте воду, олію, мед, цукор, сіль і спеції, доведіть суміш до активного кипіння, щоб мед і цукор повністю розчинилися, після чого влийте оцет.
- Опускайте скибочки перцю порціями в киплячий маринад і бланшуйте рівно 4 – 5 хвилин, аби вони злегка розм'якшилися, але зберегли хрускіт.
- Шумівкою щільно вкладіть гарячий перець у заздалегідь стерилізовані банки, залийте киплячим медовим маринадом до самих вінців і закатайте герметичними кришками.
- Переверніть догори дном і закутайте ковдрою до повного охолодження.
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Закрутка, яка врятує взимку / Фото "Смачні рецепти"
Домашнє класичне лечо в томатному соку
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2,5 кілограма солодкого перцю;
– 2 кілограми помідорів;
– 100 грамів цукру;
– 1,5 столової ложки солі;
– 80 мілілітрів рослинної олії;
– 2 столові ложки оцту;
– пів чайної ложки чорного меленого перцю.
Приготування:
- Помідори промийте, пропустіть через м'ясорубку чи подрібніть блендером, перелийте отриману томатну масу в казан або товстостінну каструлю і варіть на помірному вогні близько 15 хвилин після закипання, періодично знімаючи піну.
- Додайте до томатної маси олію, цукор, сіль та мелений перець, ретельно вимішайте до розчинення кристалів.
- Очищений болгарський перець наріжте великими смужками або квадратами, засипте в киплячий томат і тушкуйте на середньому вогні приблизно 20 хвилин, обережно помішуючи знизу вгору.
- За пару хвилин до кінця тушкування влийте оцет, дайте масі активно закипіти, розкладіть гаряче лечо разом із соусом по сухих стерильних банках і міцно закрийте кришками.
Запечений перець із часником і зеленню
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма болгарського перцю;
– 1 головка часнику;
– 1 невеликий пучок свіжої зелені;
– 120 мілілітрів рослинної олії;
– 4 столові ложки яблучного оцту;
– 1 столова ложка солі;
– 1 чайна ложка цукру.
Приготування:
- Цілі вимиті перці викладіть на деко, застелене пергаментом, і запікайте при 200 градусів близько 25 – 30 хвилин до появи помітних темних підпалин на шкірці.
- Гарячі запечені перці перекладіть у глибоку миску, затягніть харчовою плівкою на 10 хвилин – завдяки парі тонка шкірка та насіннєві хвостики легко відокремляться без зусиль.
- Зніміть із плодів шкірку, видаліть насіння, а м'якоть розділіть уздовж на широкі смужки, зберігши сік, що виділився під час запікання.
- Для заливки змішайте овочевий сік від перцю, олію, яблучний оцет, сіль, цукор, пропущений через прес часник і дрібно порубану зелень.
- У підготовлені півлітрові банки шарами викладайте смужки печеного перцю, переливаючи кожен шар ароматною олійно-часниковою заправкою.
- Накрийте банки кришками, поставте в широку каструлю з теплою водою (застеливши дно рушником) і стерилізуйте на повільному кипінні 15 хвилин, після чого закатайте, переверніть та залиште охолоджуватися.