Бюджетна витонченість: рецепт болоньєзе з сардинами – рідні попросять ще

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Ця варіація відомої на весь світ страви приємно вас здивує. Ідеальне поєднання смаків дешевих інгредієнтів та повноцінна трапеза на всю сім'ю – це те, що змусить вас повертатися до цього рецепту частіше, розповідає 24 Канал з посиланням на BBC Food. Читайте також Швидкий торт – це цілком реально: усі подруги попросять вас навчити його готувати Рецепт болоньєзе з сардинами Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 стебло селери, дрібно нарізане;

– 1 цибулина, дрібно нарізана;

– 1 морква, дрібно нарізана;

– 1 чайна ложка борошна;

– 2 банки сардин;

– 1 зубчик часнику, крупно нарізаний;

– 1 лавровий лист;

– 2 чайні ложки соєвого соусу;

– 2 чайні ложки вустерширського соусу;

– 200 мілілірів червоного вина;

– кілька нарізаних консервованих томатів;

– 500 мілілітрів курячого бульйону;

– 400 грамів спагеті;

– 50 грамів тертого пармезану. Приготування: Розігрійте олію у великій сковороді на повільному вогні, обсмажте селеру, цибулю та моркву протягом 10 хвилин. Присипте борошном і готуйте ще 5 хвилин. Додайте сардини, часник, лавр, соєвий і вустерширський соус і добре перемішайте. Додайте червоне вино і варіть, поки не вийде більша частина рідини. Додайте томати і варіть 2 хвилини, інтенсивно помішуючи. Додайте бульйон і варіть, час від часу помішуючи, доки не вийде майже вся рідина. Доведіть до кипіння велику каструлю з підсоленою водою і відваріть спагетті відповідно до інструкцій на упаковці. Перемішайте спагетті з соусом і подавайте, посипавши великою кількістю пармезану. Смачного! Чи потрібно мити банани: пояснення, яке для багатьох стане сюрпризом.