Эта вариация известного на весь мир блюда приятно вас удивит. Идеальное сочетание вкусов дешевых ингредиентов и полноценная трапеза на всю семью – это то, что заставит вас возвращаться к этому рецепту чаще, рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC Food.

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Рецепт болоньезе с сардинами

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 стебель сельдерея, мелко нарезанный;

– 1 луковица, мелко нарезанная;

– 1 морковь, мелко нарезанная;

– 1 чайная ложка муки;

– 2 банки сардин;

– 1 зубчик чеснока, крупно нарезанный;

– 1 лавровый лист;

– 2 чайные ложки соевого соуса;

– 2 чайные ложки вустерширского соуса;

– 200 миллилитров красного вина;

– несколько нарезанных консервированных томатов;

– 500 миллилитров куриного бульона;

– 400 граммов спагетти;

– 50 граммов тертого пармезана.

Приготовление:

Разогрейте масло в большой сковороде на медленном огне, обжарьте сельдерей, лук и морковь в течение 10 минут. Присыпьте мукой и готовьте еще 5 минут. Добавьте сардины, чеснок, лавр, соевый и вустерширский соус и хорошо перемешайте. Добавьте красное вино и варите, пока не выйдет большая часть жидкости. Добавьте томаты и варите 2 минуты, интенсивно помешивая. Добавьте бульон и варите, время от времени помешивая, пока не выйдет почти вся жидкость. Доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой и отварите спагетти в соответствии с инструкциями на упаковке. Перемешайте спагетти с соусом и подавайте, посыпав большим количеством пармезана.

Приятного аппетита!

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