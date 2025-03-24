Ця варіація відомої на весь світ страви приємно вас здивує. Ідеальне поєднання смаків дешевих інгредієнтів та повноцінна трапеза на всю сім'ю – це те, що змусить вас повертатися до цього рецепту частіше, розповідає 24 Канал з посиланням на BBC Food.

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Рецепт болоньєзе з сардинами

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 стебло селери, дрібно нарізане;

– 1 цибулина, дрібно нарізана;

– 1 морква, дрібно нарізана;

– 1 чайна ложка борошна;

– 2 банки сардин;

– 1 зубчик часнику, крупно нарізаний;

– 1 лавровий лист;

– 2 чайні ложки соєвого соусу;

– 2 чайні ложки вустерширського соусу;

– 200 мілілірів червоного вина;

– кілька нарізаних консервованих томатів;

– 500 мілілітрів курячого бульйону;

– 400 грамів спагеті;

– 50 грамів тертого пармезану.

Приготування:

Розігрійте олію у великій сковороді на повільному вогні, обсмажте селеру, цибулю та моркву протягом 10 хвилин. Присипте борошном і готуйте ще 5 хвилин. Додайте сардини, часник, лавр, соєвий і вустерширський соус і добре перемішайте. Додайте червоне вино і варіть, поки не вийде більша частина рідини. Додайте томати і варіть 2 хвилини, інтенсивно помішуючи. Додайте бульйон і варіть, час від часу помішуючи, доки не вийде майже вся рідина. Доведіть до кипіння велику каструлю з підсоленою водою і відваріть спагетті відповідно до інструкцій на упаковці. Перемішайте спагетті з соусом і подавайте, посипавши великою кількістю пармезану.

Смачного!

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