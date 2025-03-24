Ця варіація відомої на весь світ страви приємно вас здивує. Ідеальне поєднання смаків дешевих інгредієнтів та повноцінна трапеза на всю сім'ю – це те, що змусить вас повертатися до цього рецепту частіше, розповідає 24 Канал з посиланням на BBC Food.
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Рецепт болоньєзе з сардинами
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 стебло селери, дрібно нарізане;
– 1 цибулина, дрібно нарізана;
– 1 морква, дрібно нарізана;
– 1 чайна ложка борошна;
– 2 банки сардин;
– 1 зубчик часнику, крупно нарізаний;
– 1 лавровий лист;
– 2 чайні ложки соєвого соусу;
– 2 чайні ложки вустерширського соусу;
– 200 мілілірів червоного вина;
– кілька нарізаних консервованих томатів;
– 500 мілілітрів курячого бульйону;
– 400 грамів спагеті;
– 50 грамів тертого пармезану.
Приготування:
- Розігрійте олію у великій сковороді на повільному вогні, обсмажте селеру, цибулю та моркву протягом 10 хвилин. Присипте борошном і готуйте ще 5 хвилин.
- Додайте сардини, часник, лавр, соєвий і вустерширський соус і добре перемішайте. Додайте червоне вино і варіть, поки не вийде більша частина рідини. Додайте томати і варіть 2 хвилини, інтенсивно помішуючи.
- Додайте бульйон і варіть, час від часу помішуючи, доки не вийде майже вся рідина.
- Доведіть до кипіння велику каструлю з підсоленою водою і відваріть спагетті відповідно до інструкцій на упаковці.
- Перемішайте спагетті з соусом і подавайте, посипавши великою кількістю пармезану.
Смачного!
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