Хіт домашньої випічки: як приготувати ароматні сирно-часникові сінабони на швидкому тісті

Легендарна форма знаменитих булочок-сінабонів ідеально пасує не лише для солодкої кориці, а й для пікантної домашньої випічки до борщу чи свіжих салатів.

Завдяки закручуванню в рулет кожен шар пухкого дріжджового тіста щедро просочується пряним часниковим маслом і танучою моцарелою. Після випікання такі пампушки легко розбираються руками, залишаються повітряними та духмяними завдяки фінальному змащуванню зеленою олією, розповідає Shuba. Як зробити сирні сінабони? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6 Інгредієнти:

тісто:

– 540 грамів борошна;

– 360 мілілітрів теплої води;

– 20 мілілітрів оливкової олії;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

начинка:

– 100 грамів мʼякого вершкового масла;

– 150 грамів моцарели;

– 5 зубчиків часнику;

– дрібка петрушки;

для часникової олії:

– 75 мілілітрів оливкової олії;

– 3 зубчики часнику;

– дрібка петрушки. Приготування: У мисці змішайте просіяне борошно, сухі дріжджі, цукор і сіль. Влийте теплу воду та оливкову олію, після чого вимішуйте тісто на столі 5 – 8 хвилин до гладкості й еластичності. Перекладіть у змащену олією ємність, накрийте плівкою та залиште в теплі на 30 хвилин. Для начинки розітріть м'яке вершкове масло з пропущеним через прес часником і подрібненою петрушкою, а моцарелу натріть на великій тертці. Для заливки окремо з'єднайте оливкову олію з подрібненим часником і зеленню, залишивши настоюватися. Тісто обімніть і розкачайте в пласт 30 на 40 сантиметрів. Рівномірно змастіть часниковим маслом, посипте моцарелою (залишивши один вільний край) і щільно скрутіть у рулет уздовж довгого боку. Наріжте рулет на 12 однакових равликів, розкладіть їх зрізом догори на деку з пергаментом на відстані один від одного, накрийте плівкою та дайте підійти ще 30 хвилин. Випікайте пампушки в розігрітій до 190 градусів духовці 20 – 25 хвилин до стійкої рум'яної скоринки. Гарячими одразу змастіть ароматною часниковою олією та подавайте до столу теплими.