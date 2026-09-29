Завдяки закручуванню в рулет кожен шар пухкого дріжджового тіста щедро просочується пряним часниковим маслом і танучою моцарелою. Після випікання такі пампушки легко розбираються руками, залишаються повітряними та духмяними завдяки фінальному змащуванню зеленою олією, розповідає Shuba.
Як зробити сирні сінабони?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
тісто:
– 540 грамів борошна;
– 360 мілілітрів теплої води;
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– 7 грамів сухих дріжджів;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
начинка:
– 100 грамів мʼякого вершкового масла;
– 150 грамів моцарели;
– 5 зубчиків часнику;
– дрібка петрушки;
для часникової олії:
– 75 мілілітрів оливкової олії;
– 3 зубчики часнику;
– дрібка петрушки.
Приготування:
- У мисці змішайте просіяне борошно, сухі дріжджі, цукор і сіль.
- Влийте теплу воду та оливкову олію, після чого вимішуйте тісто на столі 5 – 8 хвилин до гладкості й еластичності.
- Перекладіть у змащену олією ємність, накрийте плівкою та залиште в теплі на 30 хвилин.
- Для начинки розітріть м'яке вершкове масло з пропущеним через прес часником і подрібненою петрушкою, а моцарелу натріть на великій тертці.
- Для заливки окремо з'єднайте оливкову олію з подрібненим часником і зеленню, залишивши настоюватися.
- Тісто обімніть і розкачайте в пласт 30 на 40 сантиметрів.
- Рівномірно змастіть часниковим маслом, посипте моцарелою (залишивши один вільний край) і щільно скрутіть у рулет уздовж довгого боку.
- Наріжте рулет на 12 однакових равликів, розкладіть їх зрізом догори на деку з пергаментом на відстані один від одного, накрийте плівкою та дайте підійти ще 30 хвилин.
- Випікайте пампушки в розігрітій до 190 градусів духовці 20 – 25 хвилин до стійкої рум'яної скоринки.
- Гарячими одразу змастіть ароматною часниковою олією та подавайте до столу теплими.