Благодаря скручиванию в рулет каждый слой воздушного дрожжевого теста обильно пропитывается пряным чесночным маслом и тающей моцареллой. После выпечки такие пампушки легко разламываются руками, остаются воздушными и ароматными благодаря финальному смазыванию зеленым маслом, рассказывает Shuba.
Как приготовить сырные синабоны?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
тесто:
– 540 граммов муки;
– 360 миллилитров теплой воды;
– 20 миллилитров оливкового масла;
– 7 граммов сухих дрожжей;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
начинка:
– 100 граммов мягкого сливочного масла;
– 150 граммов моцареллы;
– 5 зубчиков чеснока;
– щепотка петрушки;
для чесночного масла:
– 75 миллилитров оливкового масла;
– 3 зубчика чеснока;
– щепотка петрушки.
Приготовление:
- В миске смешайте просеянную муку, сухие дрожжи, сахар и соль.
- Влейте теплую воду и оливковое масло, после чего вымешивайте тесто на столе 5 – 8 минут до гладкости и эластичности.
- Переложите в смазанную маслом емкость, накройте пленкой и оставьте в тепле на 30 минут.
- Для начинки разотрите мягкое сливочное масло с пропущенным через пресс чесноком и измельченной петрушкой, а моцареллу натрите на большой терке.
- Для заливки отдельно смешайте оливковое масло с измельченным чесноком и зеленью, оставив настаиваться.
- Тесто вымесите и раскатайте в пласт размером 30 на 40 сантиметров.
- Равномерно смажьте чесночным маслом, посыпьте моцареллой (оставив один свободный край) и плотно сверните в рулет вдоль длинной стороны.
- Нарежьте рулет на 12 одинаковых "улиток", разложите их срезом вверх на противне с пергаментом на расстоянии друг от друга, накройте пленкой и дайте подняться еще 30 минут.
- Выпекайте булочки в разогретой до 190 градусов духовке 20 – 25 минут до образования устойчивой румяной корочки.
- Горячими сразу смажьте ароматным чесночным маслом и подавайте к столу теплыми.