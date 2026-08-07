Солодкий обман: як відрізнити справжній мед від фальсифікату за 1 хвилину

Рідкий мед не завжди кращий за густий, а кристалізація — це часто нормальна фізико-хімічна властивість, а не ознака зіпсованого продукту.

Насправді кристалізація – це природний процес, який залежить від складу меду, насамперед від співвідношення глюкози, фруктози та вологи.

Чому один мед залишається рідким місяцями, а інший густіє майже за лічені тижні? І чи справді зацукрованість означає, що продукт втратив свої властивості?

Що відбувається з медом під час кристалізації?

У меді зазвичай лише близько 14 – 20% води, а решта – переважно цукри. Саме тому з часом глюкоза випадає в кристали.

Швидкість цього процесу залежить від сорту меду. Наприклад, акацієвий або тупелевий мед довше лишається рідким, а соняшниковий чи ріпаковий густішає значно швидше.

Отже, зацукрованість не є ознакою підробки. Ба більше, рідкий мед не обов’язково "кращий" за густий.

Якісний мед може кристалізуватися / Фото Pixabay

Чому з кристалізації зробили окремий продукт?

Саме завдяки цьому процесу з’явився "creamed honey" – кремований мед із дуже дрібними кристалами. Його навмисно стабілізують, додаючи мікроскопічні "зерна" кристалізації.

Тобто те, що багато хто сприймає як дефект, у бджільництві та харчових технологіях перетворили на делікатесний продукт.

Як правильно поводитися із зацукрованим медом?

Якщо мед затвердів, не варто розігрівати його в мікрохвильовці. Нагрівання вище 40 – 45 градусів руйнує ферменти, антибактеріальні властивості та змінює смак продукту.

Краще розтоплювати його повільно: поставити банку в теплу воду, зняту з вогню, і залишити на 15 – 30 хвилин, час від часу помішуючи.

Зверніть увагу! Мед краще зберігати в темному прохолодному місці з щільно закритою кришкою. Він легко вбирає вологу з повітря, а це вже може зіпсувати продукт.