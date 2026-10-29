Секретний тест із сіллю: як за хвилину дізнатися, чи перетвориться тушкована картопля на пюре

Головна причина перетворення страви на пюре — високий вміст крохмалю. Для тушкування підходять щільні бульби типу A або B, наприклад Рів'єра чи Коломба, тоді як крохмалисті сорти типу C і D миттєво розповзаються на крупинки.

Колір шкірки чи м'якоті на щільність не впливає. Якщо назва сорту невідома, допоможе швидкий домашній тест у солоній воді.

Розчиніть 250 мілілітрів солі в 2,3 літра води й опустіть картоплини всередину. Бульби, що потонули, містять багато крохмалю та підходять тільки для пюре. Ті, що спливли на поверхню, мають високу щільність і збережуть форму під час тушкування.

Правильний час закладки та нарізка

М'ясо завжди готується значно довше за овочі. Свинина та курятина тушкуються 30 – 40 хвилин, а яловичина – до 1,5 години. Картоплю закладають у каструлю лише тоді, коли м'ясо вже стало майже м'яким. Якщо її попередньо злегка обсмажити на сковороді до золотистої скоринки, вона дійде за 15 – 20 хвилин, а сирим шматочкам знадобиться від 40 до 50 хвилин.

Ріжте бульби однаковими кубиками розміром від 1 до 2,5 сантиметра або на 4 – 6 часточок. Однаковий калібр гарантує, що шматочки приготуються одночасно. Води доливайте мінімум – близько половини склянки на 1 кілограм овочів, щоб вона лише ледь вкривала вміст.

Готуйте виключно на повільному вогні під кришкою без бурхливого кипіння й перемішуйте страву дуже зрідка та обережно.

Тушкована картопля не повинна розлазитися / Фото "Готувати просто"

Кислота береже форму

Природна кислота томатної пасти, свіжих помідорів або вина кардинально сповільнює розм'якшення волокон. У звичайній воді картопля вариться за 15 – 20 хвилин, а в кислому середовищі може залишатися твердою годинами. Тому тут діє чітке правило часу введення соусу.

Для ідеально цілих і щільних шматочків додавайте 1 – 2 столові ложки томату на початку тушкування разом із м'ясом. Якщо ж ви віддаєте перевагу ніжній м'якоті, вливайте томат або кисле вино лише за 5 – 10 хвилин до повного завершення приготування. Коли соус виходить занадто рідким, просто розімніть виделкою 2 – 3 шматочки картоплі об стінку каструлі та вмішайте їх у підливу.