5 хвилин і крем з 2 кольорів: ніжний тортик "Белла" стане вашим секретом на всі посиденьки
Коли хочеться порадувати себе та близьких ніжним домашнім тортом, але немає жодного бажання вмикати духовку, збивати важкі масляні креми чи купувати згущене молоко, знаменитий десерт "Белла" стає ідеальним рішенням.
Уся магія полягає в простоті: на основі доступного молока, жовтків і кукурудзяного крохмалю за лічені хвилини заварюється шовковистий крем, який розділяється на ніжну ванільну та насичену шоколадну частини. У поєднанні зі звичайним пісочним печивом і глянцевою вершково-шоколадною глазур'ю виходить повноцінний вишуканий торт, який м'яко просочується, тримає форму та буквально тане в роті, розповідає "Господинька".
Як приготувати десерт "Белла"?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 100 грамів печива до чаю;
заварний крем:
– 2 яєчні жовтки;
– 400 мілілітрів молока;
– 80 грамів цукру;
– 20 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 20 грамів мʼякого вершкового масла;
– 15 грамів какао-порошку;
для дзеркальної глазурі:
– 80 грамів темного або молочного шоколаду;
– 50 мілілітрів вершків.
Приготування:
- У невеликому сотейнику або каструлі з товстим дном з'єднайте яєчні жовтки з цукром і кукурудзяним крохмалем.
- Ретельно розітріть суміш вінчиком до однорідного стану без грудочок.
- Тонкою цівкою влийте холодне молоко, постійно помішуючи вінчиком, аби маса стала повністю гладкою.
- Поставте каструлю на помірний вогонь і варіть крем при безперервному активному помішуванні лопаткою або вінчиком уздовж дна та стінок, щоб суміш не прилипала.
- Щойно з'являться перші характерні бульбашки активного кипіння, проваріть крем рівно 1 хвилину до відчутного загустіння й одразу зніміть із вогню.
- У ще гарячу заварну масу покладіть м'яке вершкове масло й швидко перемішайте вінчиком до повного розчинення та глянцевої однорідності. Підготуйте квадратну форму розміром приблизно 16 на 16 сантиметрів.
- На дно викладіть перший щільний шар сухого пісочного печива.
- Візуально розділіть гарячий крем навпіл.
- Першу половину світлого крему відразу вилийте на шар печива та акуратно розрівняйте лопаткою по всій площі.
- Зверху на теплий крем викладіть другий шар печива, злегка притискаючи його пальцями.
- До другої частини крему, що залишилася в каструлі, всипте просіяний какао-порошок і ретельно вимішайте вінчиком до отримання рівномірного насиченого шоколадного кольору.
- Викладіть темний шоколадний крем поверх другого шару печива, ретельно розрівняйте силіконовою лопаткою та поставте форму в холодильник приблизно на 30 хвилин для схоплювання та стабілізації шарів.
- Для приготування глазурі в невеликій піалі розтопіть поламаний на шматочки шоколад разом із теплими вершками на паровій бані або короткими імпульсами в мікрохвильовці. Вимішайте ложкою до отримання блискучої однорідної емульсії.
- Дістаньте охолоджений торт із холодильника, залийте його поверхню теплою глазур'ю, нахиляючи форму для рівномірного розподілу, і поверніть десерт у холод ще на 30 хвилин, щоб шоколадний шар застиг, а печиво остаточно ввібрало крем і стало м'яким, як справжній бісквіт.
- Нарізайте десерт теплим сухим ножем на акуратні порційні тістечка.