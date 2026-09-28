5 хвилин і крем з 2 кольорів: ніжний тортик "Белла" стане вашим секретом на всі посиденьки

Коли хочеться порадувати себе та близьких ніжним домашнім тортом, але немає жодного бажання вмикати духовку, збивати важкі масляні креми чи купувати згущене молоко, знаменитий десерт "Белла" стає ідеальним рішенням.

Уся магія полягає в простоті: на основі доступного молока, жовтків і кукурудзяного крохмалю за лічені хвилини заварюється шовковистий крем, який розділяється на ніжну ванільну та насичену шоколадну частини. У поєднанні зі звичайним пісочним печивом і глянцевою вершково-шоколадною глазур'ю виходить повноцінний вишуканий торт, який м'яко просочується, тримає форму та буквально тане в роті, розповідає "Господинька".

Як приготувати десерт "Белла"?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 100 грамів печива до чаю;

заварний крем:

– 2 яєчні жовтки;

– 400 мілілітрів молока;

– 80 грамів цукру;

– 20 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 20 грамів мʼякого вершкового масла;

– 15 грамів какао-порошку;

для дзеркальної глазурі:

– 80 грамів темного або молочного шоколаду;

– 50 мілілітрів вершків.

Приготування: