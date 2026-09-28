Вся магия заключается в простоте: на основе доступного молока, желтков и кукурузного крахмала – за считанные минуты получается шелковистый крем, который разделяется на нежную ванильную и насыщенную шоколадную части. В сочетании с обычным песочным печеньем и глянцевой сливочно-шоколадной глазурью получается полноценный изысканный торт, который мягко пропитывается, держит форму и буквально тает во рту, рассказывает "Господинька".

Как приготовить десерт "Белла"?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 100 граммов чайного печенья;

заварной крем:

– 2 яичных желтка;

– 400 миллилитров молока;

– 80 граммов сахара;

– 20 граммов кукурузного крахмала;

– 20 граммов мягкого сливочного масла;

– 15 граммов какао-порошка;

для зеркальной глазури:

– 80 граммов темного или молочного шоколада;

– 50 миллилитров сливок.

Приготовление: