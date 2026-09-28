Уся магія полягає в простоті: на основі доступного молока, жовтків і кукурудзяного крохмалю за лічені хвилини заварюється шовковистий крем, який розділяється на ніжну ванільну та насичену шоколадну частини. У поєднанні зі звичайним пісочним печивом і глянцевою вершково-шоколадною глазур'ю виходить повноцінний вишуканий торт, який м'яко просочується, тримає форму та буквально тане в роті, розповідає "Господинька".
Як приготувати десерт "Белла"?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 100 грамів печива до чаю;
заварний крем:
– 2 яєчні жовтки;
– 400 мілілітрів молока;
– 80 грамів цукру;
– 20 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 20 грамів мʼякого вершкового масла;
– 15 грамів какао-порошку;
для дзеркальної глазурі:
– 80 грамів темного або молочного шоколаду;
– 50 мілілітрів вершків.
Приготування:
- У невеликому сотейнику або каструлі з товстим дном з'єднайте яєчні жовтки з цукром і кукурудзяним крохмалем.
- Ретельно розітріть суміш вінчиком до однорідного стану без грудочок.
- Тонкою цівкою влийте холодне молоко, постійно помішуючи вінчиком, аби маса стала повністю гладкою.
- Поставте каструлю на помірний вогонь і варіть крем при безперервному активному помішуванні лопаткою або вінчиком уздовж дна та стінок, щоб суміш не прилипала.
- Щойно з'являться перші характерні бульбашки активного кипіння, проваріть крем рівно 1 хвилину до відчутного загустіння й одразу зніміть із вогню.
- У ще гарячу заварну масу покладіть м'яке вершкове масло й швидко перемішайте вінчиком до повного розчинення та глянцевої однорідності. Підготуйте квадратну форму розміром приблизно 16 на 16 сантиметрів.
- На дно викладіть перший щільний шар сухого пісочного печива.
- Візуально розділіть гарячий крем навпіл.
- Першу половину світлого крему відразу вилийте на шар печива та акуратно розрівняйте лопаткою по всій площі.
- Зверху на теплий крем викладіть другий шар печива, злегка притискаючи його пальцями.
- До другої частини крему, що залишилася в каструлі, всипте просіяний какао-порошок і ретельно вимішайте вінчиком до отримання рівномірного насиченого шоколадного кольору.
- Викладіть темний шоколадний крем поверх другого шару печива, ретельно розрівняйте силіконовою лопаткою та поставте форму в холодильник приблизно на 30 хвилин для схоплювання та стабілізації шарів.
- Для приготування глазурі в невеликій піалі розтопіть поламаний на шматочки шоколад разом із теплими вершками на паровій бані або короткими імпульсами в мікрохвильовці. Вимішайте ложкою до отримання блискучої однорідної емульсії.
- Дістаньте охолоджений торт із холодильника, залийте його поверхню теплою глазур'ю, нахиляючи форму для рівномірного розподілу, і поверніть десерт у холод ще на 30 хвилин, щоб шоколадний шар застиг, а печиво остаточно ввібрало крем і стало м'яким, як справжній бісквіт.
- Нарізайте десерт теплим сухим ножем на акуратні порційні тістечка.