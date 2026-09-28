Уся магія полягає в простоті: на основі доступного молока, жовтків і кукурудзяного крохмалю за лічені хвилини заварюється шовковистий крем, який розділяється на ніжну ванільну та насичену шоколадну частини. У поєднанні зі звичайним пісочним печивом і глянцевою вершково-шоколадною глазур'ю виходить повноцінний вишуканий торт, який м'яко просочується, тримає форму та буквально тане в роті, розповідає "Господинька".

Як приготувати десерт "Белла"?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 100 грамів печива до чаю;

заварний крем:

– 2 яєчні жовтки;

– 400 мілілітрів молока;

– 80 грамів цукру;

– 20 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 20 грамів мʼякого вершкового масла;

– 15 грамів какао-порошку;

для дзеркальної глазурі:

– 80 грамів темного або молочного шоколаду;

– 50 мілілітрів вершків.

Приготування: