Без духовки та жодної ложки цукру: ніжний гарбузово-яблучний десерт, який підкорює з першої ложк

Гарбуз нерідко асоціюється виключно з густими молочними кашами або надто специфічним печеним смаком. Проте варто об'єднати його з кислуватими соковитими яблуками та м'ясистими фініками, як десерт перетворюється на вишуканий шовковистий мус із глибоким карамельним відтінком.

Тут немає потреби вмикати духовку чи додавати бодай ложку рафінованого цукру. Усю солодкість дають сухофрукти, а кілька скибочок свіжого лимона, кориця та імбир повністю нівелюють трав'янистий присмак овочу. Завдяки желатину маса набуває стабільної, оксамитової консистенції суфле, яка чудово освіжає та підходить до ранкової кави.

Як приготувати десерт з гарбуза та яблука?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

основа:

– 400 грамів очищеного гарбуза;

– 600 грамів яблук без серцевини;

– 200 грамів мʼяких фініків без кісточок;

– 2 – 3 скибочки лимона;

– 1 чайна ложка меленої кориці;

– дрібка меленого імбиру;

– 150 мілілітрів води;

желювання та подача:

– 20 грамів швидкорозчинного желатину;

– 60 мілілітрів холодної води;

– кокосова стружка або подрібнені горіхи для прикрашання.

Приготування: