Без духовки та жодної ложки цукру: ніжний гарбузово-яблучний десерт, який підкорює з першої ложк
Гарбуз нерідко асоціюється виключно з густими молочними кашами або надто специфічним печеним смаком. Проте варто об'єднати його з кислуватими соковитими яблуками та м'ясистими фініками, як десерт перетворюється на вишуканий шовковистий мус із глибоким карамельним відтінком.
Тут немає потреби вмикати духовку чи додавати бодай ложку рафінованого цукру. Усю солодкість дають сухофрукти, а кілька скибочок свіжого лимона, кориця та імбир повністю нівелюють трав'янистий присмак овочу. Завдяки желатину маса набуває стабільної, оксамитової консистенції суфле, яка чудово освіжає та підходить до ранкової кави.
Як приготувати десерт з гарбуза та яблука?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
основа:
– 400 грамів очищеного гарбуза;
– 600 грамів яблук без серцевини;
– 200 грамів мʼяких фініків без кісточок;
– 2 – 3 скибочки лимона;
– 1 чайна ложка меленої кориці;
– дрібка меленого імбиру;
– 150 мілілітрів води;
желювання та подача:
– 20 грамів швидкорозчинного желатину;
– 60 мілілітрів холодної води;
– кокосова стружка або подрібнені горіхи для прикрашання.
Приготування:
- Желатин залийте холодною водою, ретельно перемішайте вінчиком і залиште набухати при кімнатній температурі.
- Очищений від шкірки та насіння гарбуз наріжте середніми кубиками, перекладіть у каструлю з товстим дном, влийте сто п'ятдесят мілілітрів води, накрийте кришкою та тушкуйте на помірному вогні близько десяти хвилин до першого розм'якшення.
- Яблука наріжте довільними шматочками, залишаючи тонку шкірку заради природного пектину, фініки промийте та перевірте на відсутність кісточок.
- Додайте підготовлені плоди до гарячого гарбуза разом зі скибочками лимона, корицею та меленим імбиром.
- Перемішайте масу, щільно прикрийте кришкою й варіть на повільному вогні до повної податливості фруктів, час від часу помішуючи, щоб нічого не прилипало до дна.
- Зніміть каструлю з плити й обов'язково вийміть лимонні скибочки, аби цедра не дала гіркоти.
- У гарячу фруктову масу викладіть набряклий желатин – від високої температури гранули миттєво розчиняться без додаткового підігріву.
- Збийте суміш заглибним блендером на високих обертах до стану абсолютно однорідного, глянцевого пюре без найменших грудочок.
- Розлийте теплий крем у порційні склянки або креманки, дайте охолонути до кімнатної температури та відправте в холодильник на 2 – 3 години до повної стабілізації.
- Перед подачею присипте поверхню кокосовою стружкою.