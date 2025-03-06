То ось як це працює: навіщо ставити тісто у холодильник

Часто в рецептах випічки можна побачити пораду поставити тісто в холодильник. Виявляється, тісто там не тільки "відпочиває".

Хороше тісто потребує не лише зусиль, а й глибоких знань. Чому його варто ставити у холодильник – розповідає 24 Канал.

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Чому тісто ставлять у холодильник

Найперше варто розуміти, що в холодильник ставлять не всі види тіста. Але деякі з них без цього кроку навряд чи вийдуть найкращої якості.

Наприклад, листкове тісто, яке готують з потертого замороженого масла або маргарину, обов'язково треба ставити у холодильник та виймати порційними шматочками. Так з ним буде легше працювати, а випічка буде досконалою.

Ідеальна основа для смаколиків / Фото Freepik

Що стосується пісочного тіста, то його після холодильника буде легше розгортати, також воно буде менш розсипчастим. Дріжджове тісто також можна поставити у холодильник, але за однієї умови: воно вже добре піднялося. Це роблять для того, аби воно не перекисло у теплі.

Скільки можна тримати тісто в холодильнику

Якщо тісто добре вимішати, зібрати в один клубок та змастити олією, то воно може стояти у холодильнику від 9 до 36 годин. Також його варто обгорнути пергаментом або харчовою плівкою.

У морозилці за належних умов підготовки тісто може зберігатися значно довше, від 1 до 6 місяців.