Тісто як пух, а всередині море соку: домашні біляші з м'ясом, які зникають прямо зі сковорідки

Справжні домашні біляші – це особливе кулінарне задоволення, проти якого не встоїть жоден поціновувач ситної випічки.

Уся магія криється в контрасті: зовні вони мають тонку золотаву й апетитно хрустку скоринку, під нею – невагоме дріжджове тісто, м'яке немов пух, а всередині – щедра порція гарячого м'ясного фаршу, що спливає запашним прозорим соком. Головне – правильно витримати баланс рідини в тісті та не пошкодувати цибулі для начинки, тоді кожен біляш вийде неймовірно соковитим і ніжним, розповідає Cookpad.

Як приготувати соковиті біляші?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

для пухкого дріжджового тіста:

– 150 мілілітрів теплого молока;

– 100 мілілітрів теплої води;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 яйця;

– 2 столові ложки олії;

– 450 грамів борошна;

для начинки:

– 400 грамів фаршу;

– 2 середні цибулини;

– 70 мілілітрів крижаної води;

– 1 чайна ложка сушеного часнику;

– 1 чайна ложка хмелі сунелі;

– 1 чайна ложка меленого коріандра;

– сіль та перець до смаку;

– олія для смаження.

Приготування: