Вся магия заключается в контрасте: снаружи у них тонкая золотистая и аппетитно хрустящая корочка, под ней – воздушное дрожжевое тесто, мягкое, словно пух, а внутри – щедрая порция горячего мясного фарша, просачивающегося ароматным прозрачным соком. Главное – правильно выдержать баланс жидкости в тесте и не пожалеть лука для начинки, тогда каждый беляш получится невероятно сочным и нежным, рассказывает Cookpad.
Как приготовить сочные беляши?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
для пышного дрожжевого теста:
– 150 миллилитров теплого молока;
– 100 миллилитров теплой воды;
– 7 граммов сухих дрожжей;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 450 граммов муки;
для начинки:
– 400 граммов фарша;
– 2 средних луковицы;
– 70 миллилитров ледяной воды;
– 1 чайная ложка сушеного чеснока;
– 1 чайная ложка хмели-сунели;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– соль и перец по вкусу;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Для получения воздушного теста смешайте в глубокой миске теплую воду и теплое молоко, добавьте сахар и сухие дрожжи, слегка перемешайте венчиком и оставьте на десять минут в тепле, чтобы дрожжи активировались и образовали пышную пенную шапочку.
- После этого вбейте яйцо, добавьте соль, растительное масло, частями просейте муку и замесите мягкую эластичную массу.
- Смажьте ладони маслом, выложите тесто на стол и вымешивайте несколько минут до шелковистости.
- Переложите шарик теста в смазанную маслом миску, плотно накройте пищевой пленкой и оставьте в тепле без сквозняков на один час, чтобы оно поднялось как минимум вдвое.
- Пока тесто поднимается, приготовьте начинку: лук измельчите в чаше блендера почти до состояния пюре или очень мелко нарежьте, чтобы он пустил как можно больше сока, и добавьте к мясному фаршу.
- Добавьте соль, свежемолотый перец, ароматный кориандр, хмели-сунели и сушеный чеснок, после чего обязательно влейте ледяную воду.
- Тщательно вымесите и слегка отбейте фарш рукой – мясные волокна впитают всю влагу, обеспечив тот самый фирменный горячий бульон внутри готового изделия.
- Хорошо поднявшееся тесто обмять и разделить на четырнадцать–шестнадцать равных шариков весом примерно по пятьдесят пять граммов каждый.
- Ладонями раскатайте шарик на столе в круглый тонкий лепешек с чуть более толстым центром, в середину выложите щедрую столовую ложку начинки и плотно зажмите края к центру мешочком, чтобы сок во время жарки не вытекал в кипящее масло.
- Готовый беляш слегка прижмите ладонью, придавая ему плоскую форму – это гарантирует, что тесто и сырое мясо успеют равномерно пропечься.
- В глубокой сковороде или сотейнике хорошо разогрейте большое количество растительного масла: слой жира должен быть достаточным, чтобы беляши наполовину плавали в нем.
- После прогрева уменьшите нагрев плиты чуть ниже среднего и опускайте заготовки щипком вниз.
- Жарьте изделия на умеренном огне до насыщенного румяного цвета, периодически переворачивая их лопаткой со стороны на сторону, чтобы золотистая корочка поджарилась равномерно, а фарш внутри успел полностью прожариться.
- Готовые горячие беляши выложите на несколько минут на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла, и подавайте к столу.