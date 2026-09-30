Уся магія криється в контрасті: зовні вони мають тонку золотаву й апетитно хрустку скоринку, під нею – невагоме дріжджове тісто, м'яке немов пух, а всередині – щедра порція гарячого м'ясного фаршу, що спливає запашним прозорим соком. Головне – правильно витримати баланс рідини в тісті та не пошкодувати цибулі для начинки, тоді кожен біляш вийде неймовірно соковитим і ніжним, розповідає Cookpad.
Як приготувати соковиті біляші?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
для пухкого дріжджового тіста:
– 150 мілілітрів теплого молока;
– 100 мілілітрів теплої води;
– 7 грамів сухих дріжджів;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 яйця;
– 2 столові ложки олії;
– 450 грамів борошна;
для начинки:
– 400 грамів фаршу;
– 2 середні цибулини;
– 70 мілілітрів крижаної води;
– 1 чайна ложка сушеного часнику;
– 1 чайна ложка хмелі сунелі;
– 1 чайна ложка меленого коріандра;
– сіль та перець до смаку;
– олія для смаження.
Приготування:
- Для пухкого тіста з'єднайте в глибокій мисці теплу воду та тепле молоко, всипте цукор і сухі дріжджі, злегка розмішайте вінчиком і залиште на десять хвилин у теплі, аби дріжджі активувалися й утворили пишну пінну шапочку.
- Після цього вбийте яйце, додайте сіль, рослинну олію, частинами просійте борошно та замісіть м'яку еластичну масу.
- Змастіть долоні олією, викладіть тісто на стіл і вимішуйте кілька хвилин до шовковистості.
- Перекладіть колобок у змащену олією миску, щільно затягніть харчовою плівкою та залиште в теплі без протягів на одну годину, щоб воно виросло мінімум удвічі.
- Поки підходить основа, підготуйте начинку: цибулю перебийте в чаші блендера майже до стану пюре або дуже дрібно нашинкуйте, аби вона пустила максимум соку, і викладіть до м'ясного фаршу.
- Всипте сіль, свіжомелений перець, ароматний коріандр, хмелі-сунелі та сушений часник, після чого обов'язково влийте крижану воду.
- Ретельно вимісіть і злегка відбийте фарш рукою – м'ясні волокна вберуть усю вологу, забезпечивши той самий фірмовий гарячий бульйон усередині готового виробу.
- Тісто, що добре підійшло, обомніть і розділіть на чотирнадцять-шістнадцять рівних кульок вагою приблизно по п'ятдесят п'ять грамів кожна.
- Долонями розімніть кульку на столі в круглий тонкий коржик із трохи товстішим центром, у середину викладіть щедру столову ложку начинки та щільно защипніть краї до центру мішечком, щоб сік під час смаження не витікав у киплячу олію.
- Готовий біляш злегка притисніть долонею, надаючи йому пласкої форми – це гарантує, що тісто та сире м'ясо встигнуть рівномірно пропектися.
- У глибокій сковороді або сотейнику добре розжарте велику кількість рослинної олії: шар жиру має бути достатнім, щоб біляші наполовину плавали в ньому.
- Після прогріву зменшіть нагрів плити трохи нижче середнього й опускайте заготовки защипом донизу.
- Смажте вироби на помірному вогні до насиченого рум'яного кольору, періодично перевертаючи їх лопаткою з боку на бік, аби золотиста скоринка схопилася рівномірно, а фарш усередині встиг повністю просмажитися.
- Готові гарячі біляші викладіть на кілька хвилин на паперовий рушник, щоб прибрати надлишки олії, та подавайте до столу.