Коли хочеться чогось солодкого до чаю або ранкової кави, але немає бажання вмикати духовку й годинами стояти біля плити, виручає цей елементарний рецепт домашніх шоколадних цукерок.

Для приготування знадобляться лише 2 доступні продукти та 5 хвилин активного часу, а результат нагадує ніжний ресторанний трюфель або мусовий десерт. Природну карамельну солодкість тут забезпечують стиглі банани, а глибокий оксамитовий смак і стабільну форму надає якісний чорний шоколад.

Такі цукерки готуються без доданого рафінованого цукру, вершкового масла чи вершків, тому чудово підходять навіть для легкого перекусу.

Як приготувати шоколадні цукерки вдома?

Час : 5 хвилин + застигання

: 5 хвилин + застигання Порцій: 12

Інгредієнти:

– 2 великі стиглі банани;

– 200 грамів чорного шоколаду без доданого цукру;

– 1/2 чайної ложки меленої кориці (за бажанням).

Приготування:

Очистьте стиглі банани від шкірки, наріжте довільними кружальцями та перекладіть у чашу блендера. Плитку чорного шоколаду поламайте на невеликі шматочки й розтопіть на водяній бані або імпульсами по 15 – 20 секунд у мікрохвильовій печі, щоразу перемішуючи до повної гладкості. Влийте теплий розтоплений шоколад до бананів, за бажанням всипте мелену корицю для затишного пряного аромату та збийте блендером протягом 3 – 5 хвилин до отримання однорідної, глянцевої та густої кремової маси без жодних грудочок. Перекладіть шоколадно-бананову основу в невелику силіконову форму, акуратно розрівняйте поверхню лопаткою й приберіть у холодильник на 2 – 3 години до повного застигання. Готовий охолоджений пласт обережно дістаньте з форми, наріжте гострим ножем на 12 однакових порційних кубиків і подавайте до столу.

Як урізноманітнити смак та прикрасити цукерки перед подачею

Щоб кожного разу отримувати новий відтінок десерту, базову масу легко доповнити улюбленими натуральними добавками. Перед нарізанням або одразу після виймання з форми кубики можна обваляти в несолодкому какао-порошку, кокосовій стружці, подрібнених фісташках або підсмаженому кунжуті, а всередину під час збивання додати дрібку морської солі чи цедру 1/2 апельсина для яскравого цитрусового акценту.