24 вересня, 12:25
З'їдять просто з хлібом: секрет ідеальної томатної пасти без краплі крохмалю та хімії
Домашню томатну пасту легко зробити з помідорів будь-якого сорту та розміру – для цього потрібні лише три інгредієнти. Після термічної обробки томати ще й віддають частину свого лікопену охочіше, ніж у сирому вигляді.
Домашня томатна паста виходить густою, ароматною і без зайвих домішок. До того ж помідори після термічної обробки краще віддають лікопен – і результат вийде вражаючим.
Як заготувати домашню томатну пасту?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 кілограм помідорів;
– 1,5 столової ложки цукру;
– 1 столова ложка солі.
Приготування:
- Добре помийте помідори та наріжте їх шматочками. Пошкоджені ділянки обов’язково зріжте.
- Перекрутіть помідори через м’ясорубку або подрібніть зручним для вас способом.
- Перелийте томатну масу в каструлю, додайте сіль і цукор.
- Поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння.
- Гарячу пасту розлийте в чисті стерилізовані банки та закрийте кришками.
Таку пасту можна використати одразу або залишити на зиму. Вона підійде для борщу, соусів, підливи, піци та інших страв.