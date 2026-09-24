Новини Смачно Смачні та прості рецепти З'їдять просто з хлібом: секрет ідеальної томатної пасти без краплі крохмалю та хімії
24 вересня, 12:25
1

З'їдять просто з хлібом: секрет ідеальної томатної пасти без краплі крохмалю та хімії

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Домашню томатну пасту легко зробити з помідорів будь-якого сорту та розміру – для цього потрібні лише три інгредієнти. Після термічної обробки томати ще й віддають частину свого лікопену охочіше, ніж у сирому вигляді.

Домашня томатна паста виходить густою, ароматною і без зайвих домішок. До того ж помідори після термічної обробки краще віддають лікопен – і результат вийде вражаючим. 

Як заготувати домашню томатну пасту? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти: 
– 1 кілограм помідорів; 
– 1,5 столової ложки цукру; 
– 1 столова ложка солі.

Приготування: 

  1. Добре помийте помідори та наріжте їх шматочками. Пошкоджені ділянки обов’язково зріжте.
  2. Перекрутіть помідори через м’ясорубку або подрібніть зручним для вас способом.
  3. Перелийте томатну масу в каструлю, додайте сіль і цукор.
  4. Поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння.
  5. Гарячу пасту розлийте в чисті стерилізовані банки та закрийте кришками.

Таку пасту можна використати одразу або залишити на зиму. Вона підійде для борщу, соусів, підливи, піци та інших страв.

Пов'язані теми:

Смачні та прості рецепти