Домашняя томатная паста получается густой, ароматной и без лишних примесей. К тому же помидоры после термической обработки лучше отдают ликопин – и результат будет потрясающим.

Как приготовить домашнюю томатную пасту?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 1 килограмм помидоров;
– 1,5 столовой ложки сахара;
– 1 столовая ложка соли.

Приготовление:

  1. Хорошо вымойте помидоры и нарежьте их кусочками. Поврежденные участки обязательно срежьте.
  2. Пропустите помидоры через мясорубку или измельчите удобным для вас способом.
  3. Перелейте томатную массу в кастрюлю, добавьте соль и сахар.
  4. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения.
  5. Горячую пасту разлейте по чистым стерилизованным банкам и закройте крышками.

Такую пасту можно использовать сразу или оставить на зиму. Она подойдет для борща, соусов, подливы, пиццы и других блюд.