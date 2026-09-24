Домашня томатна паста виходить густою, ароматною і без зайвих домішок. До того ж помідори після термічної обробки краще віддають лікопен – і результат вийде вражаючим.

Як заготувати домашню томатну пасту?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 кілограм помідорів;

– 1,5 столової ложки цукру;

– 1 столова ложка солі.

Приготування:

Добре помийте помідори та наріжте їх шматочками. Пошкоджені ділянки обов’язково зріжте. Перекрутіть помідори через м’ясорубку або подрібніть зручним для вас способом. Перелийте томатну масу в каструлю, додайте сіль і цукор. Поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння. Гарячу пасту розлийте в чисті стерилізовані банки та закрийте кришками.

Таку пасту можна використати одразу або залишити на зиму. Вона підійде для борщу, соусів, підливи, піци та інших страв.