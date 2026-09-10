Стоятиме всю зиму навіть без холодильника: як закрити ситну тушонку партіями по 10 – 12 банок

Домашня тушонка зі свинини – це стратегічний запас, який виручає за будь-яких обставин. Цю заготовку точно краще мати у своїй коморі.

Щоб законсервувати ніжне, ароматне м'ясо у власному соку та прозорому желе, зовсім не обов'язково купувати дорогий автоклав чи годинами кип'ятити каструлі з водою – з цим завданням бездоганно впорається звичайна кухонна духовка. Завдяки рівномірному повільному томлінню м'ясні шматочки стають настільки м'якими, що буквально тануть на язику. Як приготувати домашню тушонку? Час : кілька годин

: кілька годин Порцій: пропорції розраховані на 1 півлітрову банку Інгредієнти:

– 400 – 450 грамів свинини з прошарками сала;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 лавровий лист;

– 4 – 5 горошин чорного перцю. Приготування: Для ідеальної консистенції беріть шматки з невеликим вмістом жиру: пісне м'ясо вийде сухим і волокнистим, а витоплене сало створить природний захисний шар нагорі банки. Наріжте свинину акуратними кубиками розміром приблизно 3 – 4 сантиметри. Викладіть м'ясо в широку миску, засипте сіллю та ретельно вимішуйте руками кілька хвилин, наче вимішуєте тісто. Залиште настоятися на 10 – 15 хвилин, щоб волокна втягнули сіль, після чого вимісіть ще раз. Банки достатньо ретельно вимити з содою та обсушити. Наповніть банку м'ясом до половини, щільно утрамбовуючи шматочки. Покладіть у середину шар спецій – лавровий лист і горошини перцю (так аромат рівномірно розійдеться по всьому об'єму). Докладіть решту м'яса, обов'язково залишаючи зверху вільний простір у 2 – 2,5 сантиметра до краю горлечка. Якщо набити банку вщерть, киплячий сік вихлюпуватиметься на деко й горітиме. Жодної води додавати не потрібно – м'ясо віддасть власний концентрований сік. Накрийте банки металевими кришками (попередньо витягніть із них гумові ущільнювачі, якщо використовуєте кришки під ключ, або просто візьміть твіст-офф без пластикових деталей). Критично важливо: ставте банки лише в холодну духовку на решітку або деко, аби скло прогрівалося поступово й не лопнуло. Стінки банок не повинні торкатися одна одної. Виставте температуру 140 – 150 градусів. За один раз у стандартну духовку легко вміщується від 10 до 12 півлітрових баночок. Млоїть м'ясо протягом 3 – 3,5 годин. Якщо духовка занадто інтенсивно кип'ятить жир у банках, зменшіть нагрів до 135 – 140 градусів. Обережно, використовуючи сухі прихватки, дістаньте гарячі банки по одній із духовки (вкладіть гумові кільця назад у кришки, прокип'ятивши їх окремо) і герметично закатайте ключем або щільно закрутіть кришки твіст-офф. Перевертати догори дном м'ясні консерви не потрібно, просто залиште їх остигати за кімнатної температури. Застигаючи, жир підніметься на поверхню і застигне білою захисною "пробкою". Зберігати таку тушонку слід у темному прохолодному льоху або холодильнику за температури не вище 8 – 10 градусів до 6 місяців.