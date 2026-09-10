Щоб законсервувати ніжне, ароматне м'ясо у власному соку та прозорому желе, зовсім не обов'язково купувати дорогий автоклав чи годинами кип'ятити каструлі з водою – з цим завданням бездоганно впорається звичайна кухонна духовка. Завдяки рівномірному повільному томлінню м'ясні шматочки стають настільки м'якими, що буквально тануть на язику.

Як приготувати домашню тушонку?

Час : кілька годин

: кілька годин Порцій: пропорції розраховані на 1 півлітрову банку

Інгредієнти:

– 400 – 450 грамів свинини з прошарками сала;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 лавровий лист;

– 4 – 5 горошин чорного перцю.

Приготування: