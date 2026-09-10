Чтобы законсервировать нежное, ароматное мясо в собственном соку и прозрачном желе, вовсе не обязательно покупать дорогой автоклав или часами кипятить кастрюли с водой – с этой задачей безупречно справится обычная кухонная духовка. Благодаря равномерному медленному тушению кусочки мяса становятся настолько мягкими, что буквально тают на языке.

Как приготовить домашнюю тушенку?

Время : несколько часов

: несколько часов Порций: пропорции рассчитаны на 1 полулитровую банку

Ингредиенты:

– 400 – 450 граммов свинины с прослойками сала;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 лавровый лист;

– 4 – 5 горошин черного перца.

Приготовление: