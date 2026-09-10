Чтобы законсервировать нежное, ароматное мясо в собственном соку и прозрачном желе, вовсе не обязательно покупать дорогой автоклав или часами кипятить кастрюли с водой – с этой задачей безупречно справится обычная кухонная духовка. Благодаря равномерному медленному тушению кусочки мяса становятся настолько мягкими, что буквально тают на языке.
Как приготовить домашнюю тушенку?
- Время: несколько часов
- Порций: пропорции рассчитаны на 1 полулитровую банку
Ингредиенты:
– 400 – 450 граммов свинины с прослойками сала;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 лавровый лист;
– 4 – 5 горошин черного перца.
Приготовление:
- Для идеальной консистенции берите куски с небольшим содержанием жира: постное мясо получится сухим и волокнистым, а вытопленное сало создаст естественный защитный слой на поверхности банки.
- Нарежьте свинину аккуратными кубиками размером примерно 3 – 4 сантиметра.
- Выложите мясо в широкую миску, посыпьте солью и тщательно вымешивайте руками несколько минут, как тесто. Оставьте настаиваться на 10 – 15 минут, чтобы волокна впитали соль, после чего еще раз вымесите.
- Банки нужно тщательно вымыть с содой и обсушить. Наполните банку мясом до половины, плотно утрамбовывая кусочки. Положите в середину слой специй – лавровый лист и горошины перца (так аромат равномерно распределится по всему объему).
- Добавьте остальное мясо, обязательно оставляя сверху свободное пространство в 2 – 2,5 сантиметра до края горлышка. Если набить банку доверху, кипящий сок будет выплескиваться на противень и гореть. Добавлять воду не нужно – мясо отдаст свой собственный концентрированный сок.
- Накройте банки металлическими крышками (предварительно извлеките из них резиновые уплотнители, если используете крышки "под ключ", или просто возьмите твист-офф без пластиковых деталей).
- Критически важно: ставьте банки только в холодную духовку на решетку или противень, чтобы стекло прогревалось постепенно и не лопнуло. Стенки банок не должны соприкасаться друг с другом.
- Установите температуру 140 – 150 градусов. За один раз в стандартную духовку легко помещается от 10 до 12 полулитровых банок.
- Тушите мясо в течение 3 – 3,5 часа. Если духовка слишком интенсивно кипятит жир в банках, уменьшите нагрев до 135 – 140 градусов.
- Осторожно, используя сухие прихватки, доставайте горячие банки по одной из духовки (вставьте резиновые кольца обратно в крышки, прокипятив их отдельно) и герметично закатайте ключом или плотно закрутите крышки твист-офф.
- Переворачивать вверх дном мясные консервы не нужно, просто оставьте их остывать при комнатной температуре.
- Застывая, жир всплывет на поверхность и застынет в виде белой защитной "пробки".
- Хранить такую тушенку следует в темном прохладном погребе или холодильнике при температуре не выше 8–10 градусов до 6 месяцев.