Коли хочеться шарлотки, але лінь вмикати міксер: геніальний яблучний десерт до чаю з 2 яєць

Коли хочеться відчути той самий ностальгічний смак осінньої яблучної шарлотки, але немає часу чекати годину, поки пропечеться великий пиріг, на допомогу прийде цей простий рецепт.

Печиво "Шарлотка" поєднує в собі все найкраще: тонку цукрову скоринку зверху, ніжний бісквітний м'якуш усередині та соковиті шматочки карамелізованих яблук з корицею. Тісто не потрібно розкачувати чи охолоджувати в холодильнику – воно просто викладається ложкою на пергамент за лічені хвилини, розповідає "Господинька". Як приготувати печиво "Шарлотка"? Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 8 Інгредієнти:

– 2 – 3 кисло-солодкі яблука;

– 2 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів розмʼякшеного вершкового масла;

– 250 – 280 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– пів чайної ложки меленої кориці;

– дрібка солі;

– цукрова пудра для прикрашання. Приготування: Яблука ретельно вимийте, очистьте від насіннєвих коробок (за бажанням шкірку можна залишити або зрізати для максимально ніжної текстури) та наріжте дрібними кубиками розміром приблизно 5 – 7 міліметрів. У глибокій мисці з'єднайте курячі яйця, звичайний і ванільний цукор та дрібку солі. Збийте суміш звичайним вінчиком до утворення світлої пишної піни та легкого розчинення цукрових кристалів. Введіть у збиту яєчну суміш розм'якшене вершкове масло кімнатної температури та перемішайте вінчиком до гладкого однорідного кремового стану. В окремому посуді змішайте борошно, розпушувач і мелену корицю. Просійте сухі інгредієнти до яєчно-масляної маси крізь сито. Замісіть м'яке, в'язке та липке бісквітне тісто за допомогою силіконової лопатки (воно не повинно бути крутим, як для пісочного печива). Всипте в тісто нарізані яблука та акуратно вмішайте їх лопаткою, щоб кожен фруктовий шматочок рівномірно покрився бісквітною масою. Деко вистеліть якісним антипригарним пергаментом або силіконовим килимком. За допомогою двох столових ложок або ложки для морозива викладіть порції тіста на відстані 3 – 4 сантиметри одна від одної, формуючи акуратні гірки. Поставте деко в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку й випікайте протягом 15 – 20 хвилин. Печиво має злегка піднятися та набути красивого золотисто-рум'яного кольору по краях. Дістаньте ароматну випічку з духовки, дайте їй охолонути 5 – 10 хвилин на деку, щедро притрусіть цукровою пудрою крізь дрібне ситечко та подавайте теплим до запашного чаю або свіжозмеленої кави.