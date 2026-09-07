Печенье "Шарлотка" сочетает в себе все самое лучшее: тонкую сахарную корочку сверху, нежную бисквитную сердцевину внутри и сочные кусочки карамелизованных яблок с корицей. Тесто не нужно раскатывать или охлаждать в холодильнике – его просто выкладывают ложкой на пергамент за считанные минуты, рассказывает "Господинька".

Как приготовить печенье "Шарлотка"?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 2 – 3 кисло-сладких яблока;

– 2 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 100 граммов размягченного сливочного масла;

– 250 – 280 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– половина чайной ложки молотой корицы;

– щепотка соли;

– сахарная пудра для украшения.

Приготовление: