Печиво "Шарлотка" поєднує в собі все найкраще: тонку цукрову скоринку зверху, ніжний бісквітний м'якуш усередині та соковиті шматочки карамелізованих яблук з корицею. Тісто не потрібно розкачувати чи охолоджувати в холодильнику – воно просто викладається ложкою на пергамент за лічені хвилини, розповідає "Господинька".

Як приготувати печиво "Шарлотка"?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 – 3 кисло-солодкі яблука;

– 2 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів розмʼякшеного вершкового масла;

– 250 – 280 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– пів чайної ложки меленої кориці;

– дрібка солі;

– цукрова пудра для прикрашання.

Приготування: