Печиво "Шарлотка" поєднує в собі все найкраще: тонку цукрову скоринку зверху, ніжний бісквітний м'якуш усередині та соковиті шматочки карамелізованих яблук з корицею. Тісто не потрібно розкачувати чи охолоджувати в холодильнику – воно просто викладається ложкою на пергамент за лічені хвилини, розповідає "Господинька".
Як приготувати печиво "Шарлотка"?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 – 3 кисло-солодкі яблука;
– 2 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 100 грамів розмʼякшеного вершкового масла;
– 250 – 280 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– пів чайної ложки меленої кориці;
– дрібка солі;
– цукрова пудра для прикрашання.
Приготування:
- Яблука ретельно вимийте, очистьте від насіннєвих коробок (за бажанням шкірку можна залишити або зрізати для максимально ніжної текстури) та наріжте дрібними кубиками розміром приблизно 5 – 7 міліметрів.
- У глибокій мисці з'єднайте курячі яйця, звичайний і ванільний цукор та дрібку солі.
- Збийте суміш звичайним вінчиком до утворення світлої пишної піни та легкого розчинення цукрових кристалів.
- Введіть у збиту яєчну суміш розм'якшене вершкове масло кімнатної температури та перемішайте вінчиком до гладкого однорідного кремового стану.
- В окремому посуді змішайте борошно, розпушувач і мелену корицю.
- Просійте сухі інгредієнти до яєчно-масляної маси крізь сито.
- Замісіть м'яке, в'язке та липке бісквітне тісто за допомогою силіконової лопатки (воно не повинно бути крутим, як для пісочного печива).
- Всипте в тісто нарізані яблука та акуратно вмішайте їх лопаткою, щоб кожен фруктовий шматочок рівномірно покрився бісквітною масою.
- Деко вистеліть якісним антипригарним пергаментом або силіконовим килимком.
- За допомогою двох столових ложок або ложки для морозива викладіть порції тіста на відстані 3 – 4 сантиметри одна від одної, формуючи акуратні гірки. Поставте деко в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку й випікайте протягом 15 – 20 хвилин.
- Печиво має злегка піднятися та набути красивого золотисто-рум'яного кольору по краях.
- Дістаньте ароматну випічку з духовки, дайте їй охолонути 5 – 10 хвилин на деку, щедро притрусіть цукровою пудрою крізь дрібне ситечко та подавайте теплим до запашного чаю або свіжозмеленої кави.