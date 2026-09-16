Дубайський шоколад у чашечках: чому поєднання фісташки, кадаїфу й шоколаду всіх захоплює

Іноді достатньо одного правильного хрускоту, щоб знайти свого фаворита серед модних солодощів. Саме так сталося з "шоколадними стаканчиками" в дубайському стилі.

Усередині – знайоме для дубайського шоколаду поєднання: фісташка, кадаїф і шоколад. Але саме в цій версії, за словами авторки огляду, смаки склалися в набагато вдаліший баланс, розповідає The Kitchn. Як приготувати чашечки дубайського шоколаду? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8 – 10 чашечок Інгредієнти:

– 250 грамів чорного або молочного шоколаду;

– 30 грамів вершкового масла;

– 100 грамів тіста кадаїф;

– 150 грамів фісташкової пасти;

– 30 грамів білого шоколаду;

– дрібка солених фісташок (подрібнених);

– 1 чайна ложка какао-масла або кокосової олії. Приготування: Розтопіть молочний або темний шоколад разом із чайною ложкою кокосової олії на водяній бані чи короткими імпульсами в мікрохвильовці по 15 – 20 секунд, щоразу перемішуючи, аби маса стала гладкою та текучою. Візьміть силіконові форми для кексів і за допомогою кулінарного пензлика або чайної ложки щедро змастіть дно та бортики розтопленим шоколадом, формуючи чашечки. Поставте форму в морозильну камеру на 10 хвилин, щоб перший шар схопився. За потреби нанесіть другий тонкий шар шоколаду на стінки, аби чашечки були міцними й не зламалися під час виймання, і знову охолодіть. Тісто кадаїф дрібно порубайте ножем або поламайте руками на смужки довжиною 1 – 2 сантиметри. На сковороді розтопіть вершкове масло, всипте подрібнений кадаїф і обсмажуйте його на середньому вогні протягом 5 – 7 хвилин, постійно помішуючи лопаткою, до насиченого золотаво-карамельного кольору та характерного сухого хрускоту. Пересипте обсмажений кадаїф у миску й дайте йому повністю охолонути, інакше гаряче тісто розтопить горіхову пасту. До остиглого хрусткого кадаїфу додайте фісташкову пасту, розтоплений білий шоколад (якщо використовуєте) та дрібку морської солі, яка вигідно підкреслить горіховий смак. Ретельно перемішайте масу. Дістаньте застиглі шоколадні чашечки з холоду й щільно наповніть їх фісташково-хрумкою начинкою, залишаючи 2 – 3 міліметри до краю для верхнього шару. Залийте верхівки залишками розтопленого шоколаду, акуратно постукайте формою по столу, щоб поверхня стала ідеально рівною, і прикрасьте дрібкою меленої фісташки. Поверніть десерт у холодильник на 20 – 30 хвилин до повного застигання, після чого обережно зніміть силіконові форми й подавайте розкішні чашечки до кави.