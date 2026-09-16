Внутри – привычное для дубайского шоколада сочетание: фисташки, кадаиф и шоколад. Но именно в этой версии, по словам автора обзора, вкусы сложились в гораздо более удачный баланс, сообщает The Kitchn.
Как приготовить чашечки дубайского шоколада?
- Время: 1 час
- Порций: 8 – 10 чашечек
Ингредиенты:
– 250 граммов темного или молочного шоколада;
– 30 граммов сливочного масла;
– 100 граммов теста кадаиф;
– 150 граммов фисташковой пасты;
– 30 граммов белого шоколада;
– щепотка соленых фисташек (измельченных);
– 1 чайная ложка какао-масла или кокосового масла.
Приготовление:
- Растопите молочный или темный шоколад вместе с чайной ложкой кокосового масла на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке по 15 – 20 секунд, каждый раз перемешивая, чтобы масса стала гладкой и жидкой.
- Возьмите силиконовые формы для кексов и с помощью кулинарной кисточки или чайной ложки обильно смажьте дно и бортики растопленным шоколадом, формируя чашечки.
- Поставьте форму в морозильную камеру на 10 минут, чтобы первый слой схватился.
- При необходимости нанесите второй тонкий слой шоколада на стенки, чтобы чашечки были прочными и не сломались при извлечении, и снова охладите.
- Тесто кадаиф мелко порубите ножом или разломайте руками на полоски длиной 1 – 2 сантиметра.
- На сковороде растопите сливочное масло, высыпьте измельченный кадаиф и обжаривайте его на среднем огне в течение 5 – 7 минут, постоянно помешивая лопаткой, до насыщенного золотисто-карамельного цвета и характерного сухого хруста.
- Пересыпьте обжаренный кадаиф в миску и дайте ему полностью остыть, иначе горячее тесто растопит ореховую пасту.
- К остывшему хрустящему кадаифу добавьте фисташковую пасту, растопленный белый шоколад (если используете) и щепотку морской соли, которая выгодно подчеркнет ореховый вкус.
- Тщательно перемешайте массу.
- Достаньте застывшие шоколадные чашечки из холодильника и плотно наполните их фисташковой хрустящей начинкой, оставляя 2 – 3 миллиметра до края для верхнего слоя.
- Залейте верхушки остатками растопленного шоколада, аккуратно постучите формой по столу, чтобы поверхность стала идеально ровной, и украсьте щепоткой молотых фисташек.
- Поставьте десерт в холодильник на 20 – 30 минут до полного застывания, после чего осторожно снимите силиконовые формы и подавайте роскошные чашечки к кофе.