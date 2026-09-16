Усередині – знайоме для дубайського шоколаду поєднання: фісташка, кадаїф і шоколад. Але саме в цій версії, за словами авторки огляду, смаки склалися в набагато вдаліший баланс, розповідає The Kitchn.
Як приготувати чашечки дубайського шоколаду?
- Час: 1 година
- Порцій: 8 – 10 чашечок
Інгредієнти:
– 250 грамів чорного або молочного шоколаду;
– 30 грамів вершкового масла;
– 100 грамів тіста кадаїф;
– 150 грамів фісташкової пасти;
– 30 грамів білого шоколаду;
– дрібка солених фісташок (подрібнених);
– 1 чайна ложка какао-масла або кокосової олії.
Приготування:
- Розтопіть молочний або темний шоколад разом із чайною ложкою кокосової олії на водяній бані чи короткими імпульсами в мікрохвильовці по 15 – 20 секунд, щоразу перемішуючи, аби маса стала гладкою та текучою.
- Візьміть силіконові форми для кексів і за допомогою кулінарного пензлика або чайної ложки щедро змастіть дно та бортики розтопленим шоколадом, формуючи чашечки.
- Поставте форму в морозильну камеру на 10 хвилин, щоб перший шар схопився.
- За потреби нанесіть другий тонкий шар шоколаду на стінки, аби чашечки були міцними й не зламалися під час виймання, і знову охолодіть.
- Тісто кадаїф дрібно порубайте ножем або поламайте руками на смужки довжиною 1 – 2 сантиметри.
- На сковороді розтопіть вершкове масло, всипте подрібнений кадаїф і обсмажуйте його на середньому вогні протягом 5 – 7 хвилин, постійно помішуючи лопаткою, до насиченого золотаво-карамельного кольору та характерного сухого хрускоту.
- Пересипте обсмажений кадаїф у миску й дайте йому повністю охолонути, інакше гаряче тісто розтопить горіхову пасту.
- До остиглого хрусткого кадаїфу додайте фісташкову пасту, розтоплений білий шоколад (якщо використовуєте) та дрібку морської солі, яка вигідно підкреслить горіховий смак.
- Ретельно перемішайте масу.
- Дістаньте застиглі шоколадні чашечки з холоду й щільно наповніть їх фісташково-хрумкою начинкою, залишаючи 2 – 3 міліметри до краю для верхнього шару.
- Залийте верхівки залишками розтопленого шоколаду, акуратно постукайте формою по столу, щоб поверхня стала ідеально рівною, і прикрасьте дрібкою меленої фісташки.
- Поверніть десерт у холодильник на 20 – 30 хвилин до повного застигання, після чого обережно зніміть силіконові форми й подавайте розкішні чашечки до кави.