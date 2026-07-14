Забудьте про звичайні бутерброди: як приготувати фарширований батон із сиром та томатами
Бажаєте урізноманітнити звичне меню та здивувати близьких оригінальною гарячою закускою всього за 20 хвилин?
Звичайні бутерброди часто набридають, а хочеться чогось гарячого, хрусткого та з тягучим сиром. Чудовою альтернативою стане оригінальний фарширований батон, який готується дуже швидко і не потребує дорогих інгредієнтів.
Ароматний фарширований батон із сиром та томатами / Фото На пенсії
Як приготувати фарширований батон?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4 – 6
Інгредієнти:
– 1 білий хліб (батон);
– 30 грамів часнику;
– 10 грамів розмарину (листочки);
– 30 грамів петрушки;
– 80 – 100 грамів оливкової олії;
– 3 грами солі;
– 120 грамів оливок;
– 120 грамів маслин;
– 200 грамів в'ялених томатів;
– 300–400 грамів моцарели;
– 1 – 2 штуки перцю чилі.
Приготування:
Секрет цієї страви полягає в особливому способі нарізання хліба. Завдяки глибоким надрізам м'якуш максимально просочується ароматним соусом, а сир плавиться всередині, створюючи неймовірну текстуру.
- Наріжте білий хліб упоперек, не дорізаючи приблизно 5 міліметрів до самого кінця. Батон має залишатися цілісним, але з глибокими кишеньками для начинки.
- Приготуйте заправку з часнику, листочків розмарину та петрушки. Подрібніть зелень із часником, додайте сіль та оливкову олію. Ретельно змастіть цим соусом увесь хліб, намагаючись потрапити в кожен надріз.
- Наріжте оливки, маслини та в'ялені томати. Рівномірно розподіліть цю суміш по всіх надрізах батона. Якщо ви любите гострі страви, додайте на цьому етапі подрібнений перець чилі.
- Натріть моцарелу та щедро заповніть нею всі кишеньки поверх овочевої начинки.
- Загорніть фарширований батон у пергамент для випікання. Відправте його в розігріту до 180 градусів духовку на 5 – 10 хвилин. Цього часу достатньо, щоб сир повністю розплавився, а хліб добре прогрівся всередині та став хрустким зовні.
Звідки взялася ідея такої страви?
Ідея запікати хліб, який зручно розділяти руками, має глибоке коріння. Предком таких страв є традиційна угорська солодка випічка араньгалушка (золота галушка).
Угорські емігранти привезли цей рецепт до США, де він трансформувався у відомий "мавпячий хліб" (monkey bread), який їдять, відриваючи шматочки руками. Згодом ця концепція перейшла і в несолодку кулінарію, подарувавши нам чудові рецепти з сиром, часником та томатами.