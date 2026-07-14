Забудьте про звичайні бутерброди: як приготувати фарширований батон із сиром та томатами

Бажаєте урізноманітнити звичне меню та здивувати близьких оригінальною гарячою закускою всього за 20 хвилин?

Звичайні бутерброди часто набридають, а хочеться чогось гарячого, хрусткого та з тягучим сиром. Чудовою альтернативою стане оригінальний фарширований батон, який готується дуже швидко і не потребує дорогих інгредієнтів.



Ароматний фарширований батон із сиром та томатами / Фото На пенсії

Як приготувати фарширований батон?

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1 білий хліб (батон);

– 30 грамів часнику;

– 10 грамів розмарину (листочки);

– 30 грамів петрушки;

– 80 – 100 грамів оливкової олії;

– 3 грами солі;

– 120 грамів оливок;

– 120 грамів маслин;

– 200 грамів в'ялених томатів;

– 300–400 грамів моцарели;

– 1 – 2 штуки перцю чилі.

Приготування:

Секрет цієї страви полягає в особливому способі нарізання хліба. Завдяки глибоким надрізам м'якуш максимально просочується ароматним соусом, а сир плавиться всередині, створюючи неймовірну текстуру.

Наріжте білий хліб упоперек, не дорізаючи приблизно 5 міліметрів до самого кінця. Батон має залишатися цілісним, але з глибокими кишеньками для начинки. Приготуйте заправку з часнику, листочків розмарину та петрушки. Подрібніть зелень із часником, додайте сіль та оливкову олію. Ретельно змастіть цим соусом увесь хліб, намагаючись потрапити в кожен надріз. Наріжте оливки, маслини та в'ялені томати. Рівномірно розподіліть цю суміш по всіх надрізах батона. Якщо ви любите гострі страви, додайте на цьому етапі подрібнений перець чилі. Натріть моцарелу та щедро заповніть нею всі кишеньки поверх овочевої начинки. Загорніть фарширований батон у пергамент для випікання. Відправте його в розігріту до 180 градусів духовку на 5 – 10 хвилин. Цього часу достатньо, щоб сир повністю розплавився, а хліб добре прогрівся всередині та став хрустким зовні.

Звідки взялася ідея такої страви?

Ідея запікати хліб, який зручно розділяти руками, має глибоке коріння. Предком таких страв є традиційна угорська солодка випічка араньгалушка (золота галушка).

Угорські емігранти привезли цей рецепт до США, де він трансформувався у відомий "мавпячий хліб" (monkey bread), який їдять, відриваючи шматочки руками. Згодом ця концепція перейшла і в несолодку кулінарію, подарувавши нам чудові рецепти з сиром, часником та томатами.