"Голодна кутя" на Другий Святвечір: готуємо за автентичним рецептом, що передавався поколіннями

Кутя має важливе значення під час святкування Святвечора. Ця страва буває різних видів: пісна каша, яку готують на Святвечір, "голодна каша", яку подають напередодні Водохреща, і щедра – на свято Меланки.

Голодна кутя завершує цикл різдвяно-новорічних свят. Як приготувати головну обрядову страву на Другий Святвечір, розповідає 24 Канал.

Голодна кутя – автентичний рецепт

Кутю голодною назвали неспроста – цього дня віряни дотримуються суворого посту, тому й традиційну страву готують пісною – приготовленою із зерен пшениці, родзинок, маку та цукру. У страву не слід додавати масло, вершки та такі додаткові інгредієнти як сухофрукти, горіхи, цукати або мед.

Здавна кутя є першою стравою, яку подають на Святвечір. Зазвичай її ставлять на стіл разом із хлібом і узваром. Після вечері кутю часто залишають на ніч на столі – як підношення для душ померлих родичів, що символізує єдність сім'ї та міцний зв'язок між поколіннями.

В оригінальному українському рецепті голодна кутя складається тільки з пшениці та меду або цукру.

Час: 1 година 30 хвилин

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів пшениці;

– 4 склянки води (пропорція води й зерна – 4:1);

– дрібка солі;

– 2 – 3 столові ложки родзинок;

– 2 столові ложки маку;

– 4 столові ложки цукру або меду.

Приготування:

Пшеницю попередньо замочіть, якщо не вийшло зробити це на ніч, то просто довше варіть її – приблизно 1 годину на повільному вогні до готовності. Крупа буде готовою, коли помітите, що зернята починають "лопати". Поки вариться пшениця, запарте мак. Для цього промийте його кілька разів холодною водою, поставте на невеликий вогонь і помішуйте, поки мак не висохне і не стане світло-сірого кольору. Також залийте окропом родзинки. Перед тим, як додавати наступні інгредієнти, дайте пшеничній каші охолонути. У готове зерно додайте перетертий мак, запарені родзинки, мед чи цукор і перемішайте. Якщо кутя здається вам занадто густою, то додайте невелику кількість узвару для бажаної консистенції.

Готово!

