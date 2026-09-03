Гострий соус із кизилу на зиму: пікантне доповнення до м’ясних страв

Кизиловий соус – це не просто заготовка, а спосіб додати м’ясним стравам кисло-терпкої глибини, гостроти й виразного аромату.

Домашній соус із кизилу легко стає тією банкою, яка рятує звичне м’ясо від нудної подачі. Кислинка, терпкість і гострота працюють тут разом, тож шашлик, свинина чи птиця отримують зовсім інший характер.

Чому кизил так добре працює в соусі?

Кизил має природну кислинку і терпкість, тому рецепт не потребує великої кількості оцту. Саме це й робить соус цікавішим за багато магазинних кетчупів: ягода сама дає потрібний смаковий каркас, а спеції лише підсилюють його.

Як приготувати соус з кизилу?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 банки по 250 мілілітрів

Інгредієнти:

– 2 кілограми свіжого кизилу;

– 200 мілілітрів питної води;

– 1 головка часнику;

– 1 – 2 стручки гострого перцю чилі;

– пучок свіжої кінзи;

– 2 чайні ложки хмелі-сунелі;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 1 чайна ложка чорного перцю;

– 1 столова ложка солі;

– 2 – 3 столові ложки цукру;

– за бажанням кілька листочків або дрібка сушеної мʼяти.

Приготування:

Кизил перебирають, прибирають гілочки та сміття, потім добре промивають. Ягоди висипають у ємність із товстим дном, заливають 200 мл води й тушкують на повільному вогні приблизно 10 – 15 хвилин до м’якості. Масу трохи остуджують і протирають через металеве сито, щоб відокремити кісточки та шкірки. Отримане пюре знову ставлять на плиту й варять ще чверть години на мінімальному вогні, періодично помішуючи. Додають цукор, сіль, чорний перець, коріандр і хмелі-сунелі, після чого добре перемішують. Часник очищають і подрібнюють, чилі дрібно нарізають, кінзу кришать ножем. Часник і перець вводять у соус і тримають на вогні ще 5 – 7 хвилин. За кілька хвилин до вимкнення додають кінзу, а за бажанням – і м’яту. Киплячий соус розливають у заздалегідь простерилізовані банки, герметично закорковують, перевертають і накривають рушником до остигання.

Зверніть увагу! Для соусу краще брати стиглий, щільний і насичено червоний кизил. Перестиглі ягоди гірше протираються, а зеленуваті не дадуть повного аромату.