Домашний соус из кизила легко становится той самой банкой, которая спасает привычное мясо от однообразного подачи. Кислинка, терпкость и острота гармонично сочетаются в этом соусе, благодаря чему шашлык, свинина или птица приобретают совершенно иной вкус.

Почему кизил так хорошо подходит для соуса?

Кизил обладает естественной кислинкой и терпкостью, поэтому рецепт не требует большого количества уксуса. Именно это и делает соус интереснее многих магазинных кетчупов: ягода сама по себе создает нужную вкусовую основу, а специи лишь усиливают ее.

Как приготовить соус из кизила?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 банки по 250 миллилитров

Ингредиенты:

– 2 килограмма свежего кизила;

– 200 миллилитров питьевой воды;

– 1 головка чеснока;

– 1 – 2 стручка острого перца чили;

– пучок свежей кинзы;

– 2 чайные ложки хмели-сунели;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 1 чайная ложка черного перца;

– 1 столовая ложка соли;

– 2 – 3 столовые ложки сахара;

– по желанию несколько листочков или щепотка сушеной мяты.

Приготовление:

Кизил перебирают, удаляют веточки и мусор, затем хорошо промывают. Ягоды высыпают в емкость с толстым дном, заливают 200 мл воды и тушат на медленном огне примерно 10 – 15 минут до мягкости. Массу немного остужают и протирают через металлическое сито, чтобы отделить косточки и кожицу. Полученное пюре снова ставят на плиту и варят еще четверть часа на минимальном огне, периодически помешивая. Добавляют сахар, соль, черный перец, кориандр и хмели-сунели, после чего хорошо перемешивают. Чеснок очищают и измельчают, чили мелко нарезают, кинзу измельчают ножом. Чеснок и перец добавляют в соус и держат на огне еще 5 – 7 минут. За несколько минут до выключения добавляют кинзу, а по желанию – и мяту. Кипящий соус разливают в заранее простерилизованные банки, герметично закрывают, переворачивают и накрывают полотенцем до остывания.

Обратите внимание! Для соуса лучше брать спелый, плотный и насыщенно-красный кизил. Перезрелые ягоды хуже протираются, а зеленоватые не дадут полного аромата.