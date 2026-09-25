Смачніший навіть за кабачкову ікру: розкішний грибний паштет із перцем
Грибний сезон відкриває безліч можливостей для консервації. Проте звичні мариновані шапочки чи сушені запаси часто хочеться урізноманітнити чимось по-справжньому вишуканим.
Густий, шовковистий паштет із відварених лісових грибів, соковитого червоного перцю, пасерованої цибулі та концентрованої томатної пасти – це універсальна кулінарна знахідка. Намазка має глибокий солодкувато-пряний смак, виходить однорідною та щільною і слугує як самостійною закускою до свіжого хліба, так і насиченою заправкою для гарячих каш чи картопляних страв.
Як зробити грибний паштет на зиму?
- Час: 1 година
- Порцій: близько 5 літрів паштету
Інгредієнти:
– 3 кілограми відварених лісових грибів;
– 2 кілограми солодкого болгарського перцю;
– 1 кілограм цибулі;
– 250 грамів томатної пасти;
– 400 мілілітрів рафінованої олії;
– 150 грамів цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 1 чайна ложка меленого перцю.
Приготування:
- Солодкий болгарський перець промийте, звільніть від насіння й білих внутрішніх перегородок, а ріпчасту цибулю очистіть від лушпиння.
- Пропустіть обидва овочі окремо через м’ясорубку з середньою сіткою.
- У широкій каструлі з товстим чавунним дном або казані добре розігрійте всю рафіновану олію, викладіть подрібнену цибулю та обсмажуйте її до м'якості та легкого золотистого відтінку протягом 10 – 12 хвилин.
- Додайте до цибулі перекручений болгарський перець, перемішайте, доведіть масу до кипіння та тушкуйте на помірному вогні приблизно 1 годину, періодично помішуючи дерев'яною лопаткою, аби овочі не пригоріли до дна.
- Заздалегідь відварені до повної готовності гриби відкиньте на друшляк, дайте стекти зайвій волозі та також пропустіть крізь дрібну або середню решітку м'ясорубки.
- Перекладіть грибну масу в казан до тушкованих овочів, додайте сіль, добре вимішайте та продовжуйте варити суміш на слабкому вогні ще 1 годину, поки зайва рідина не випарується, а консистенція не стане оксамитово-густою.
- Введіть томатну пасту, всипте цукор і чорний перець, ретельно розподіліть інгредієнти по всій масі та проваріть усе разом ще 5 – 7 хвилин при активному кипінні.
- Розкладіть гарячу паштетну масу в чисті сухі півлітрові банки, прикрийте підготовленими кришками та поставте в широку каструлю з теплою водою (застеливши дно рушником) для стерилізації.
- Стерилізуйте банки об’ємом 0,5 літра у киплячій воді рівно 15 хвилин, після чого герметично закатайте ключем, переверніть догори дном, укутайте теплою ковдрою і залиште до повного природного охолодження.
- Зберігайте готову закуску в темному прохолодному льоху або коморі.