Густий, шовковистий паштет із відварених лісових грибів, соковитого червоного перцю, пасерованої цибулі та концентрованої томатної пасти – це універсальна кулінарна знахідка. Намазка має глибокий солодкувато-пряний смак, виходить однорідною та щільною і слугує як самостійною закускою до свіжого хліба, так і насиченою заправкою для гарячих каш чи картопляних страв.

Як зробити грибний паштет на зиму?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: близько 5 літрів паштету

Інгредієнти:

– 3 кілограми відварених лісових грибів;

– 2 кілограми солодкого болгарського перцю;

– 1 кілограм цибулі;

– 250 грамів томатної пасти;

– 400 мілілітрів рафінованої олії;

– 150 грамів цукру;

– 1 столова ложка солі;

– 1 чайна ложка меленого перцю.

Приготування: