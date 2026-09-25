Густий, шовковистий паштет із відварених лісових грибів, соковитого червоного перцю, пасерованої цибулі та концентрованої томатної пасти – це універсальна кулінарна знахідка. Намазка має глибокий солодкувато-пряний смак, виходить однорідною та щільною і слугує як самостійною закускою до свіжого хліба, так і насиченою заправкою для гарячих каш чи картопляних страв.

Як зробити грибний паштет на зиму?

  • Час: 1 година
  • Порцій: близько 5 літрів паштету

Інгредієнти:
– 3 кілограми відварених лісових грибів;
– 2 кілограми солодкого болгарського перцю;
– 1 кілограм цибулі;
– 250 грамів томатної пасти;
– 400 мілілітрів рафінованої олії;
– 150 грамів цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 1 чайна ложка меленого перцю.

Приготування:

  1. Солодкий болгарський перець промийте, звільніть від насіння й білих внутрішніх перегородок, а ріпчасту цибулю очистіть від лушпиння.
  2. Пропустіть обидва овочі окремо через м’ясорубку з середньою сіткою.
  3. У широкій каструлі з товстим чавунним дном або казані добре розігрійте всю рафіновану олію, викладіть подрібнену цибулю та обсмажуйте її до м'якості та легкого золотистого відтінку протягом 10 – 12 хвилин.
  4. Додайте до цибулі перекручений болгарський перець, перемішайте, доведіть масу до кипіння та тушкуйте на помірному вогні приблизно 1 годину, періодично помішуючи дерев'яною лопаткою, аби овочі не пригоріли до дна.
  5. Заздалегідь відварені до повної готовності гриби відкиньте на друшляк, дайте стекти зайвій волозі та також пропустіть крізь дрібну або середню решітку м'ясорубки.
  6. Перекладіть грибну масу в казан до тушкованих овочів, додайте сіль, добре вимішайте та продовжуйте варити суміш на слабкому вогні ще 1 годину, поки зайва рідина не випарується, а консистенція не стане оксамитово-густою.
  7. Введіть томатну пасту, всипте цукор і чорний перець, ретельно розподіліть інгредієнти по всій масі та проваріть усе разом ще 5 – 7 хвилин при активному кипінні.
  8. Розкладіть гарячу паштетну масу в чисті сухі півлітрові банки, прикрийте підготовленими кришками та поставте в широку каструлю з теплою водою (застеливши дно рушником) для стерилізації.
  9. Стерилізуйте банки об’ємом 0,5 літра у киплячій воді рівно 15 хвилин, після чого герметично закатайте ключем, переверніть догори дном, укутайте теплою ковдрою і залиште до повного природного охолодження.
  10. Зберігайте готову закуску в темному прохолодному льоху або коморі.