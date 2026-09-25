Густой, шелковистый паштет из отварных лесных грибов, сочного красного перца, пассерованного лука и концентрированной томатной пасты – это универсальная кулинарная находка. Намазка обладает насыщенным сладковато-пряным вкусом, получается однородной и плотной и служит как самостоятельной закуской к свежему хлебу, так и сытной заправкой для горячих каш или картофельных блюд.

Как приготовить грибной паштет на зиму?

  • Время: 1 час
  • Порций: около 5 литров паштета

Ингредиенты:
– 3 килограмма отварных лесных грибов;
– 2 килограмма сладкого болгарского перца;
– 1 килограмм лука;
– 250 граммов томатной пасты;
– 400 миллилитров рафинированного масла;
– 150 граммов сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 чайная ложка молотого перца.

Приготовление:

  1. Сладкий болгарский перец промойте, удалите семена и белые внутренние перегородки, а репчатый лук очистите от шелухи.
  2. Пропустите оба овоща по отдельности через мясорубку со средней решеткой.
  3. В широкой кастрюле с толстым чугунным дном или в казане хорошо разогрейте рафинированное масло, выложите измельченный лук и обжаривайте его до мягкости и появления легкого золотистого оттенка в течение 10–12 минут.
  4. Добавьте к луку измельченный болгарский перец, перемешайте, доведите массу до кипения и тушите на умеренном огне примерно 1 час, периодически помешивая деревянной лопаткой, чтобы овощи не пригорели ко дну.
  5. Заранее отваренные до полной готовности грибы откиньте на дуршлаг, дайте стечь лишней влаге и также пропустите через мелкую или среднюю решетку мясорубки.
  6. Переложите грибную массу в казан к тушеным овощам, добавьте соль, хорошо перемешайте и продолжайте варить смесь на слабом огне еще 1 час, чтоб лишняя жидкость испарилась, а консистенция стала бархатисто-густой.
  7. Добавьте томатную пасту, всыпьте сахар и черный перец, тщательно распределите ингредиенты по всей массе и проварите все вместе еще 5–7 минут при активном кипении.
  8. Разложите горячую паштетную массу по чистым сухим пол-литровым банкам, накройте подготовленными крышками и поставьте в широкую кастрюлю с теплой водой (застелив дно полотенцем) для стерилизации.
  9. Стерилизуйте банки объемом 0,5 литра в кипящей воде ровно 15 минут, после чего герметично закатайте ключом, переверните вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного естественного остывания.
  10. Храните готовую закуску в темном прохладном погребе или кладовой.