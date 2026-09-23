Бурштинові шматочки замість каші: один інгредієнт збереже груші в сиропі цілими до весни

Соковиті стиглі груші в прозорому, густому бурштиновому сиропі – це не просто заготовка на зиму, а вишуканий десерт ресторанного рівня, який підкорює своєю ніжною текстурою та тонким медовим ароматом.

Багато господинь стикаються з тим, що під час варіння плоди швидко темніють або розварюються на безформне пюре. Весь секрет ідеальної заготовки полягає у виборі правильних твердих сортів, короткочасному бланшуванні та додаванні лимонної кислоти, яка надійно фіксує щільність фруктових волокон і дарує сиропу благородну кислинку без зайвої нудотності. Як закрити груші на зиму в сиропі? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 3 літри Інгредієнти:

– 2 кілограми груш;

– 1,5 літра води;

– 400 грамів цукру;

– 1 чайна ложка лимонної кислоти;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 1 – 2 зірочки бадьяну;

– 1 паличка кориці. Приготування: Відберіть міцні, злегка недостиглі груші без вм'ятин і пошкоджень, ретельно вимийте їх у холодній воді, розріжте кожну вздовж навпіл і за допомогою чайної ложки або спеціального ножа акуратно видаліть насіннєві коробки та жорсткі волокна біля хвостиків (шкірку за бажанням можна залишити для пружності або тонко зрізати). Щоб очищені половинки плодів не потемніли на повітрі під час підготовки, одразу опускайте їх у велику миску з холодною водою, в якій розчинена половина чайної ложки лимонної кислоти. У широку емальовану каструлю або сотейник налийте півтора літра чистої води, всипте цукор, доведіть рідину до активного кипіння на середньому вогні та проваріть 2 – 3 хвилини, доки всі кристали повністю не розчиняться. Опустіть підготовлені половинки груш у киплячий сироп, додайте ванільний цукор, лимонну кислоту, паличку кориці та зірочки бадьяна, зменшіть вогонь до помірного і бланшуйте фрукти приблизно 5 – 7 хвилин (час залежить від твердості плодів: вони мають стати злегка напівпрозорими, але залишитися пружними при проколюванні зубочисткою). Заздалегідь підготуйте скляні банки та бляшані кришки, ретельно вимивши їх із содою та простерилізувавши над парою чи в духовці. За допомогою шумівки обережно вийміть гарячі груші з каструлі та щільно викладіть їх у стерилізовані банки зрізом донизу або боком, намагаючись не пошкодити ніжні краї м'якоті. Сироп, що залишився в каструлі, поверніть на максимальний вогонь, видаліть спеції (корицю й бадьян) та прокип'ятіть його ще 2 – 3 хвилини. Залийте киплячим сиропом банки з грушами до самого верху, щоб рідина злегка переливалася через край, витісняючи все повітря. Негайно герметично закатайте банки стерильними кришками за допомогою ключа або гвинтових кришок твіст-оф, переверніть догори дном на сухий рушник, ретельно вкутайте теплою ковдрою і залиште до повного охолодження мінімум на добу для м'якої самостерилізації. Зберігайте готові банки в прохолодному темному погребі чи коморі; взимку такі бурштинові груші слугуватимуть чудовою самостійною вишуканою стравою, доповненням до морозива або витонченою начинкою для відкритих пирогів і тартів.