23 вересня, 12:35
Бурштинові шматочки замість каші: один інгредієнт збереже груші в сиропі цілими до весни
Соковиті стиглі груші в прозорому, густому бурштиновому сиропі – це не просто заготовка на зиму, а вишуканий десерт ресторанного рівня, який підкорює своєю ніжною текстурою та тонким медовим ароматом.
Багато господинь стикаються з тим, що під час варіння плоди швидко темніють або розварюються на безформне пюре. Весь секрет ідеальної заготовки полягає у виборі правильних твердих сортів, короткочасному бланшуванні та додаванні лимонної кислоти, яка надійно фіксує щільність фруктових волокон і дарує сиропу благородну кислинку без зайвої нудотності.
Як закрити груші на зиму в сиропі?
- Час: 1 година
- Порцій: 3 літри
Інгредієнти:
– 2 кілограми груш;
– 1,5 літра води;
– 400 грамів цукру;
– 1 чайна ложка лимонної кислоти;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 1 – 2 зірочки бадьяну;
– 1 паличка кориці.
Приготування:
- Відберіть міцні, злегка недостиглі груші без вм'ятин і пошкоджень, ретельно вимийте їх у холодній воді, розріжте кожну вздовж навпіл і за допомогою чайної ложки або спеціального ножа акуратно видаліть насіннєві коробки та жорсткі волокна біля хвостиків (шкірку за бажанням можна залишити для пружності або тонко зрізати).
- Щоб очищені половинки плодів не потемніли на повітрі під час підготовки, одразу опускайте їх у велику миску з холодною водою, в якій розчинена половина чайної ложки лимонної кислоти.
- У широку емальовану каструлю або сотейник налийте півтора літра чистої води, всипте цукор, доведіть рідину до активного кипіння на середньому вогні та проваріть 2 – 3 хвилини, доки всі кристали повністю не розчиняться.
- Опустіть підготовлені половинки груш у киплячий сироп, додайте ванільний цукор, лимонну кислоту, паличку кориці та зірочки бадьяна, зменшіть вогонь до помірного і бланшуйте фрукти приблизно 5 – 7 хвилин (час залежить від твердості плодів: вони мають стати злегка напівпрозорими, але залишитися пружними при проколюванні зубочисткою).
- Заздалегідь підготуйте скляні банки та бляшані кришки, ретельно вимивши їх із содою та простерилізувавши над парою чи в духовці.
- За допомогою шумівки обережно вийміть гарячі груші з каструлі та щільно викладіть їх у стерилізовані банки зрізом донизу або боком, намагаючись не пошкодити ніжні краї м'якоті.
- Сироп, що залишився в каструлі, поверніть на максимальний вогонь, видаліть спеції (корицю й бадьян) та прокип'ятіть його ще 2 – 3 хвилини.
- Залийте киплячим сиропом банки з грушами до самого верху, щоб рідина злегка переливалася через край, витісняючи все повітря.
- Негайно герметично закатайте банки стерильними кришками за допомогою ключа або гвинтових кришок твіст-оф, переверніть догори дном на сухий рушник, ретельно вкутайте теплою ковдрою і залиште до повного охолодження мінімум на добу для м'якої самостерилізації.
- Зберігайте готові банки в прохолодному темному погребі чи коморі; взимку такі бурштинові груші слугуватимуть чудовою самостійною вишуканою стравою, доповненням до морозива або витонченою начинкою для відкритих пирогів і тартів.