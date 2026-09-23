Багато господинь стикаються з тим, що під час варіння плоди швидко темніють або розварюються на безформне пюре. Весь секрет ідеальної заготовки полягає у виборі правильних твердих сортів, короткочасному бланшуванні та додаванні лимонної кислоти, яка надійно фіксує щільність фруктових волокон і дарує сиропу благородну кислинку без зайвої нудотності.

Як закрити груші на зиму в сиропі?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 3 літри

Інгредієнти:

– 2 кілограми груш;

– 1,5 літра води;

– 400 грамів цукру;

– 1 чайна ложка лимонної кислоти;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 1 – 2 зірочки бадьяну;

– 1 паличка кориці.

Приготування: