Многие хозяйки сталкиваются с тем, что во время варки плоды быстро темнеют или развариваются до состояния бесформенного пюре. Весь секрет идеальной заготовки заключается в выборе правильных твердых сортов, кратковременном бланшировании и добавлении лимонной кислоты, которая надежно фиксирует плотность фруктовых волокон и придает сиропу благородную кислинку без излишней приторности.

Как заготовить груши на зиму в сиропе?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 3 литра

Ингредиенты:

– 2 килограмма груш;

– 1,5 литра воды;

– 400 граммов сахара;

– 1 чайная ложка лимонной кислоты;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 1–2 звездочки бадьяна;

– 1 палочка корицы.

Приготовление: